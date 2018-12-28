النصر والوصل.. ديربي ضد الظروف

المصدر: دبي- عدنان الغربي، عزالدين جاد الله

يلتقي النصر والوصل الساعة 19:30 مساء اليوم لحساب ربع نهائي كأس الخليج العربي على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب الأهلي، في ديربي ساخن، يطمح خلاله الفريقان إلى تجاوز ظروفهما الصعبة التي خلفتها نتائجهما السلبية في مسابقة الدوري.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أن فريقه على أتم الجاهزية لخوض المباراة، وأن اللاعبين يعلمون جيداً ما يجب فعله، متمنياً أن ينجح الفريق في اقتلاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي حتى تكون أفضل ختام لمشواره معه قبل تسليم المهمة إلى المدرب الإسباني الجديد بينات سان خوسيه.

من ناحيته أكد المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن اللقاء يجمع فريقين كبيرين في «ديربي» دبي وله طعمه الخاص، مشدداً على أن «الإمبراطور» يسعى إلى الوصول لأبعد مرحلة في البطولة في ظل جاهزية الفريق لمواجهة النصر.



