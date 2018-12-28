العين وبني ياس.. لقاء تأكيد الجدارة

المصدر: العين - طلحة عبد الله، أحمد عيسى

يعود فريق العين إلى المسابقات المحلية عندما يستضيف في الساعة السادسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم على ملعبه باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، فريق نادي بني ياس في ربع نهائي مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال الكرواتي كارنزار مساعد المدرب، إن العين وبعد ظهوره المشرف في مونديال الأندية، يتطلع للحصول على لقب مسابقة كأس الخليج العربي، مع احترامه للمنافسين كافة.

وأشار إلى أن مباراة اليوم أمام بنى ياس لن تكون سهلة لأن المنافس فريق متميز ويقوده مدرب ناجح. بدوره، أكد الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب السماوي، أن لقاء الزعيم يمثل فرصة جيدة أمام فريقه لإنهاء النصف الأول من الموسم أمام خصم كبير، موضحاً أن المواجهة ستكون صعبة لأن العين ورغم غياب 7 من عناصره المتواجدين مع المنتخب لكنه فريق مميز.