الجزيرة وشباب الأهلي.. ذكريات 2016

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - دبي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي نظيره الجزيرة، على ملعبه باستاد مكتوم بن راشد في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن دور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويضع كلا الفريقين نصب عينهما تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ويدخل الفريقان المباراة بذكريات 2016، عندما تقابل الفريقان في نصف النهائي، وفاز شباب الأهلي 1- 0، ما أهله للنهائي ثم التتويج باللقب، وتعتبر نسخة 2009 - 2010، هي الأخيرة التي توج فيها «فخر أبوظبي» باللقب.

ويلعب الفريقان مباراة اليوم بدون اللاعبين الدوليين، كما يفتقد الجزيرة خدمات مدافعه محمد العطاس للإصابة، والتي ربما تبعده عن المشاركة لمدة 10 أيام، ويتوقع أن يشارك عيسى العتيبة بديلاً عنه.

ويتوقع أن يدفع مدرب الجزيرة بالمغربي من أصول هولندية، ناصر بارازيت، بعد تألقه وتسديدة هدف في شباك الظفرة، وتوجد فرصة لمشاركة لاعب الوسط عبد الله رمضان بعد المستوى الكبير الذي قدمه في استحقاقات الفريق في البطولات المختلفة.

أكد الهولندي هيرتوغ، ثقته بلاعبيه، وسعيه لمواصلة الفريق النتائج الإيجابية، وقال: يسعدني قيادة فريق الجزيرة، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي الذي تم تعيين مساعد المدرب بمنصب المدرب الرئيس، وأحرص على تقديم المزيد والاحتفاظ بنفس أسلوب اللعب والخطة والاستراتيجية المرسومة من قبل إدارة النادي.

وأوضح أن تنفيذ خطة الجزيرة المتميزة وأسلوب اللعب المتعاون، إلى جانب الاعتماد على الخطة الدفاعية بشكل أساسي، هو ما ضاعف من معنويات اللاعبين، وخلق الكثير من الفرص، ليتمكن من السيطرة على مجريات المباريات ويتحدى الإرهاق، وهو ما جذب المشجعين، وزاد من حماسة اللاعبين.

مواجهة صعبة

وفي المقابل، أكد الأرجنتيني أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أهمية مباراة الجزيرة، وقال: المواجهة صعبة، لأنها أمام فريق قوي ومنظم، ولأنها تجمع فريقين كبيرين ينافسان دائماً على البطولات والألقاب، وكل منهما يبحث عن الفوز، من أجل التأهل إلى نصف النهائي، والظروف متشابهة في الجانبين، حيث يفقد كل فريق عدداً من أعمدته الأساسية، بسبب انضمام اللاعبين للمنتخب.

وأضاف: فريقا شباب الأهلي والجزيرة، يملكان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض غياب الدوليين، وكل لاعبينا موضع ثقتنا ويجدون كل الدعم، والتفاصيل صغيرة، تصنع الفارق، ويجب أن نؤدي بقوة حتى نتمكن من تحقيق الفوز.

معسكر

عن قرعة دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي أوقعت شباب الأهلي مع النصر، قال: مواجهة النصر، صعبة لأن منافسنا قوي، ولكن هناك فترة توقف طويلة ستمنحنا الفرصة لإقامة معسكر إعدادي داخل الإمارات بالاتفاق مع الإدارة، ويتم خلاله تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة.

تغيير

وأكد الأرجنتيني أروابارينا أن انتقال شباب الأهلي للعب في استاد مكتوم بن راشد، بعد مباريات كثيرة خاضها على ملعبه باستاد العوير، ليس مؤثراً بشكل كبير، لأن كل فريق يضم 11 لاعباً، وأبعاد المرمى واحد، والملعبين بحالة جيدة جداً، والأهم أن يستمتع الجمهور بالمباراة.

لوفانور: البطولة طموحنا

أكد البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، أن مواجهة الجزيرة اليوم، صعبة على كلا الفريقين، خاصة أن الجزيرة حقق الفوز في مواجهة الفريقين الأولى في الموسم الجاري.

وذلك في افتتاحية دوري الخليج العربي، وقال: لدينا مباراة قوية أمام فريق كبير، يملك لاعبين مميزين، وهي مواجهة مهمة، طموحنا الحصول على بطولة هذا العام، ولذلك يتعين علينا التركيز أكثر، وبذل جهد مضاعف لنحقق الفوز، ونضمن الاستمرار في المنافسة على لقب هذه المسابقة المهمة.

وعن تأثير ما يتردد من شائعات حوله وزملائه اللاعبين الأجانب، قال لوفانور: نلعب في فريق كبير، ونعلم المسؤولية والمهمة المطلوبة منا، وهي تحقيق البطولات، وحريصون على بذل أقصى ما لدينا من جهد، ونتمنى أن نوفق في نهاية الموسم، بالوصول لمنصات التتويج في البطولات التي نشارك فيها. دبي - البيان الرياضي

أحمد سعيد: عيوننا على بطاقة التأهل

أكد أحمد سعيد المشرف الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، أن تحضيرات الفريق لمواجهة شباب الأهلي جيدة، وعيون اللاعبين على بطاقة التأهل، رغم قوة وصعوبة المواجهة وغيابات اللاعبين الدوليين، بجانب إصابة العطاس، وثقتنا كبيرة بجهود الجهاز الطبي الذي يعمل بشكل كبير وفعال على تجهيز المصابين، وقال: لدينا الثقة في لاعبينا.

كما أن الشباب سيكون لهم دور كبير وفاعل في هذه المباراة، التي تعد فرصة لاكتساب أكبر عدد من دقائق اللعب واكتساب الخبرات، والجزيرة دائماً يقدم المواهب من صغار السن والشباب، وأكاديمية النادي تقوم بدور بارز في هذا الصدد. وتابع: ونحن على أعتاب انطلاق كأس آسيا، نتمنى للأبيض التوفيق في مهمته، وتألق لاعبينا، ونثق أن «عيال زايد» سيكونون عند الوعد.