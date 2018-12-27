الوحدة والإمارات..بداية جديدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - رأس الخيمة - البيان الرياضي

يسعى الوحدة حامل لقب كأس الخليج العربي للتأهل إلى نصف النهائي عندما يستضيف فريق الإمارات في الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم على استاد آل نهيان في الدور ربع النهائي، وتعد المباراة بداية جديدة للفريقين.

حيث تمثل الظهور الأول لـ «العنابي» تحت قيادة الهولندي تين كات والذي يسعى إلى تحقيق فوزه الأول مع الوحدة وفي المقابل فإن وصول «الصقور» لهذه المرحلة تمثل حافزاً كبيراً للفريق من أجل تحقيق مفاجأة ومواصلة المشوار في البطولة.

وأكد تين كات مدرب الوحدة أهمية المباراة لـ «أصحاب السعادة»، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى الفوز في أول مباراة له مع الوحدة، وقال: أتمنى مشاهدة الابتسامة على وجوه اللاعبين عند دخول الملعب وبعد المباراة. ورفض تين كات مقولة خروج الوحدة من المنافسة على لقب الدوري، وقال: ما حدث أصبح جزءا من الماضي.

ونتطلع إلى المستقبل، والعودة للمنافسة على الدوري ما زالت قائمة، وأحب التفكير بطريقة إيجابية، والوحدة يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين من أصحاب المهارات، بالإضافة إلى عناصر شابة سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة.

وعن عودة أحمد علي لصفوف الفريق أوضح تين كات أنه لاعب جيد ويعلم عنه الكثير وكان لاعباً دولياً في المنتخب، إلا أن الإصابات أبعدته عن الملاعب، وأرحب به، وبالنسبة لي لا فرق بين لاعب محلي وأجنبي، والأهم الاعتماد على اللاعب الأكثر جاهزية.

مشيراً إلى أنه لا يعرف الكثير عن البلجيكي دانيلو الذي تعاقد معه النادي، لافتاً إلى أنه ينتظر انضمامه للتدريبات وشدد تين كات على أن الوحدة ليس بحاجة لضم الكثير من اللاعبين في ظل وجود عدد من اللاعبين الجيدين، والهدف هو العمل مع المجموعة الحالية بشكل جيد.

وفي المقابل وصف التونسي جلال القادري مدرب الإمارات، مباراة فريقه اليوم أمام الوحدة بالصعبة والمهمة جدا، لافتا إلى أن بلوغ نصف نهائي البطولة هو هدفه الأول.

مشيرا بمزاح إلى أنه ليس كل يوم يلعب في ربع نهائي بطولة مهمة. واكد ان فريقه يتطلع إلى نصف النهائي، مشيدا بالوحدة، واصفا إياه بالفريق القوي، كونه يضم محترفين أكفاء، ولاعبين محليين مميزين، مبديا ثقته في مقدرة فريقه على تحقيق الهدف المنشود، مشددا على أن فريقه يتعامل بجدية كبيرة مع المباراة.

غيابات

وأشار القادري إلى أن «الصقور» يفتقد اليوم بكاري كونيه، وخالد شماريخ للإصابة، مع شكوك تحوم حول مشاركة محمد جمال. وفي المقابل يعود وليد عنبر إلى التشكيل، مطالبا لاعبيه بحتمية عدم ارتكاب أي أخطاء دفاعية كما حدث في المباريات السابقة، مع اللعب بتركيز. ولفت القادري إلى أنه قدم تقريراً إلى الإدارة، حدد فيه احتياجات فريقه.

منوها بأن الإدارة تسعى بجد من أجل تلبية تلك الاحتياجات خلال فترة الانتقالات، منوها بوجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين، وانتهاء علاقة النادي مع وليد جمعة، في ظل توفر أكثر من 4 لاعبين جاهزين في مركزه.