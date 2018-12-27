الانضباط تُلزم الجزيرة بدفع 627 ألف درهم لبشير سعيد

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، إلزام نادي الجزيرة دفع مبلغ 627 ألف درهم، إلى لاعب النادي السابق بشير سعيد، عبارة عن مستحقات مالية مترتبة على النادي، في أعقاب شكوى سابقة، كان قد تقدم بها اللاعب في هذا الخصوص.

فيما أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، أن اللجنة قامت بمخاطبة نادي الجزيرة، بضرورة تسليم اللجنة شيكاً بالمبلغ المترتب عليه للاعب قبل جلستها المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وكشف الزيودي، أنه بخصوص قضية وكيل أحد اللاعبين مع نادي الجزيرة، فقد قامت اللجنة بإرسال الملف الخاص بهذه القضية إلى لجنة الاستئناف، متضمناً قرار اللجنة في هذا الأمر، وكافة الأمور المتعلقة بهذه القضية.

وأشار الزيودي إلى أن اللجنة عاقبت جمهور نادي الحمرية، بتوجيه لفت نظر إلى النادي، لقيامه بسب حكم مباراة الفريق أمام الذيد خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى، وغرمت كذلك نادي الذيد 12 ألف درهم، لحصول لاعبي الفريق على ثمانية إنذارات خلال مباراة الفريق مع الحمرية.