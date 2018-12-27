5 منتخبات في دوري المناطق

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس، في مقر اتحاد الكرة في دبي منافسات دوري منتخبات المناطق، الذي ينظمه اتحاد الكرة تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية والمنتخبات، بمشاركة خمسة منتخبات هي (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة).

وتتوزع هذه المنتخبات على فئتين عمريتين مواليد 2005 و2006، ويشرف على تدريب هذه المنتخبات 7 مدربين مواطنين، كلفتهم إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالإشراف الفني على هذه المنتخبات. وأسفرت نتائج مباريات الفئة العمرية مواليد 2005، عن فوز منتخب أبوظبي على نظيره دبي 5 - 1، والشارقة على الفجيرة 3 - 1.

وأكد راشد عامر مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة، أن فكرة إقامة دوري منتخبات المناطق ضمن الفئات العمرية الصغيرة نابعة من توجه اتحاد الكرة في اكتشاف المواهب الكروية الواعدة وصقلها ورعايتها والاهتمام بها وتصعيد هذه المواهب الواعدة إلى المنتخبات الوطنية العمرية، كما حدث في المواسم الماضية، حيث تم رفد المنتخبات الوطنية بالعديد من المواهب.

والتي أصبح لها مستقبل مهم وحجزت لها مكانها في المنتخبات، وقال: الاتحاد يكلف المدربين المواطنين بالإشراف على هذه المراكز التدريبية أو المنتخبات لصقل قدراتهم وتطويرها، والاستفادة منهم في المنتخبات العمرية مستقبلاً، موضحاً أن مواعيد المباريات لدوري منتخبات المناطق يتم تحديدها بما لا يتعارض مع مواعيد مباريات دوري المراحل العمرية.