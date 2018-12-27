الوصل يطلق مشروعه الاستثماري الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقع نادي الوصل عقداً مع شركة رمال الإمارات للمقاولات، بحضور عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس شركة نادي الوصل للاستثمار.

وأحمد إسماعيل الزرعوني المدير التنفيذي لشركة رمال الإمارات للمقاولات، بهدف إنشاء 69 محلاً تجارياً وسوبر ماركت أرضي مع ميزانين، إضافة إلى سكن خاص بالموظفين، بتمويل من بنك دبي الإسلامي.

ويتضمن المشروع الاستثماري الجديد لنادي الوصل الذي سيتم تنفيذه خلال عامين على 59 محلاً تجارياً وسوبر ماركت مع ميزانين بجانب بعض الخدمات الأخرى في الجهة الجنوبية الواقعة مقابل مشروع الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سكوير، إضافة إلى عشرة محلات تجارية أخرى وسكن خاص بالموظفين ذات طابقين من الجهة الشمالية مقابل مستشفى لطيفة.

رؤية

ويأتي المشروع انطلاقاً من حرص نادي الوصل على تفعيل جوانب الاستثمار لدعم التنوع الاقتصادي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى ضرورة اعتماد الأندية على مواردها الذاتية لتحقيق النهضة الرياضية.

وأكد راشد بالهول المهيري رئيس مجلس إدارة النادي الوصل أن المشروع الاستثماري الجديد للنادي يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل بألا يكون النادي لممارسة الألعاب الرياضية فقط، دون أن يميزه شيء عن الأندية الرياضية، بل أن يكون رائداً على مستوى أندية الدولة في جميع النواحي الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المال هو عصب الحياة بشكل عام وأحد أهم مقومات النجاح في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي.

لذلك يهدف مجلس إدارة نادي الوصل ومجالس إدارات الشركات التابعة إلى تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تساعد النادي على تحقيق الاستقرار المادي على المديين القريب والبعيد لبناء الفرق الرياضية بالشكل الذي يساعدها على تحقيق البطولات لكتابة تاريخ عريق يليق بقيمة وقامة نادي الوصل الرياضي.

تخطيط

اكد راشد بالهول أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات المقبلة التي يتم التخطيط لتدشينها في المستقبل رغبة في رفع إمكانات وقدرات النادي، لتعزيز مسيرة التنمية الاستثمارية لدى نادي الوصل الرياضي.