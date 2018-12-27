«بورصة آسيا» في مؤتمر دبي الدولي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يسلط مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي 2 يناير المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، الضوء على الاستثمارات في الدوريات الآسيوية المحترفة من خلال استعراض أبرز النماذج الناجحة للاستثمار في اتحادات كرة القدم الآسيوية.

ويتحدث في الجلسة الثالثة من المؤتمر التي تحمل عنوان «بورصة آسيا» كل من عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، قصي الفوّاز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وماهاجان فاسوديفان ناير مدير إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويدير الجلسة الإعلامي مشعل القحطاني.

مشاركة أولى

وتتميز الجلسة بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي الذي يتحدث لأول مرة في المؤتمر، وتأتي أهمية مشاركته من مكانة الدوري السعودي الذي يعد من الدوريات المتقدمة، حيث حل الدوري السعودي في المرتبة الرابعة آسيوياً برصيد 84.269 نقطة في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 15 الجاري، متفوقاً على الدوري الياباني 83.464 نقطة.

وجاء في الترتيب بعد دوري الخليج العربي 95.94 نقطة والدوري الكوري 87.48 نقطة والدوري الصيني 86.671 نقطة، كما أن الاتحاد السعودي يضع خططاً تهدف لأن يكون الدوري السعودي من أفضل 10 إلى 7 دوريات على مستوى العالم مع حلول عام 2020 .

ويمتلك عبدالله الجنيبي خبرة طويلة في قطاع كرة القدم المحلي، وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين قبل انتخابه كأحد نائبي رئيس اتحاد الكرة عام 2016، وفي العام ذاته، تسلّم رئاسة لجنة دوري المحترفين.

تجربة ثرية

وحقق قصي الفواز فوزاً كبيراً في انتخابات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في أكتوبر الماضي، وشغل الفوّاز سابقاً منصب مستشار شؤون الاستثمار والتسويق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويمتلك تجربة ثرية حيث أمضى عقدين من الزمن في إدارة الأعمال وغيرها من المناصب القيادية، وأمضى 15 عاماً منها في قطاع الاتصالات، والاستثمار الرياضي.

والتحول المؤسسي، وتوليد الثقافة المؤسسية وتعزيزها. ويحلم الفوازّ في أنّ يصبح الدوري السعودي أحد الدوريات العشرة الأولى عالمياً، وتتضمن رؤيته زيادة عدد المدربين ورفع مستوى كفاءتهم، وإيجاد متخصصين للكشف عن المواهب، وزيادة عدد اللاعبين المحترفين في الخارج، وتطوير برامج تدريب مبتكرة.

خبرة

ويحمل ماهاجان فاسوديفان ناير شهادة ماجستير في الإدارة الرياضية من الأكاديمية الدولية للعلوم والتقنيات الرياضية (إيه آي إس تي إس)، ويتمتّع بخبرة كبيرة في مجال القوانين الرياضية وبدأ العمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2009.

وانطلاقاً من كونه أحد مؤسسي دائرة ترخيص الأندية في آسيا، يشارك ماهاجان بشكل نشط في مجال حقوق ترخيص الأندية منذ تأسيها في آسيا، وتتضمن أعماله الرائدة في مجال ترخيص الأندية نشر أداة إلكترونية (نظام إدارة ترخيص الأندية «سي إي إيه إس» التي أسهمت في جعل الاتحاد الآسيوي في الصدارة فيما يتعلّق بتطوير كرة القدم الاحترافية.

ويشغل حالياً منصب رئيس دائرة ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013.