إشهار رابطة المحترفين على طاولة «العمومية» اليوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تناقش الجمعية العمومية للجنة دوري المحترفين، خلال اجتماعها عصر اليوم في فندق ميدان بدبي، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رئس لجنة دوري المحترفين، المسودة النهائية للنظام الأساسي لإشهار رابطة المحترفين، بعد أن تم مناقشتها مع ممثلي الأندية قبل عدة أيام، ومطالبتها بإبداء أية ملاحظات بشكل رسمي عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

ويعتبر إشهار رابطة للأندية المحترفة بمثابة تأسيس كيان مالي وإداري مستقل عن اتحاد الكرة، يتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية، على أن يتم اختيار مجلس إدارة بالانتخاب الحر، وهو المشروع الذي سبق وتم رفعه إلى هيئة الرياضة قبل فترة من الوقت للموافقة عليه بشكل رسمي، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي بعد الانتهاء من كافة الخطوات الإدارية المتبعة في مثل هذه الظروف.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام عقب الانتهاء من الاجتماع للكشف عما سيسفر عنه اجتماع العمومية.