إقامة مباريات ربع نهائي الكأس غداً وبعد غد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث تقام مباريات الجولة غداً وبعد غد، ويلتقي في الرابعة و55 دقيقة يوم الخميس المقبل الوحدة مع الإمارات باستاد آل نهيان.

بينما يحل الجزيرة ضيفاً على شباب الأهلي باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في السابعة والنصف مساء اليوم نفسه، ويلعب العين وبني ياس باستاد طحنون بن محمد في الرابعة و55 دقيقة يوم الجمعة المقبل، والنصر مع الوصل باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في السابعة والنصف مساء اليوم نفسه.

ويقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يستضيفها الفريق صاحب الترتيب الأعلى في مجموعته، وتم اختيار استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم ليستضيف مباراة النصر صاحب الأرض بدلاً من استاد آل مكتوم الذي يستضيف ودية منتخبنا والكويتي يوم الجمعة.