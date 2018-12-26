عبدالله صالح: ظروف عائلية وراء اعتذاري

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد عبدالله صالح مشرف منتخب الإمارات السابق أن اعتذاره عن عدم تمكنه من أداء مهمته مع الأبيض جاء بسبب ظروف عائلية قدرها اتحاد الكرة بقبوله الاعتذار.

ونفى بشده أن يكون اختيار لاعب العين محمد عبد الرحمن للقائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا التى ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل سبب اعتذاره.. وقال تربطني باللاعب علاقات جيدة وباقي اللاعبين.

وطالب عبدالله صالح من الجميع التوقف عن إثارة أي أمور يكون من شأنها أن تحد من تركيز لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال صالح على الجميع الالتفاف حول المنتخب من أجل ضمان مشاركة متميزة خلال نهائيات كأس آسيا.