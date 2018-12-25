الصقور بلا شماريخ وكونيه أمام العنابي

المصدر: دبي-علي شدهان

يخوض فريق الإمارات الأول لكرة القدم، مباراته الهامة أمام مضيفه الوحدة الخميس ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي، بدون خدمات لاعبيه خالد شماريخ والايفواري بكاري كونيه بداعي الإصابة.

من جهة اخرى، أنهى نادي الإمارات علاقته بالتراضي مع اللاعبين وليد جمعة والأسترالي بيرني بعد فترة امتدت لأشهر لم يثبت خلالها كلا اللاعبين أحقيتهما بارتداء قميص الصقور خلال الموسم الجاري.

ويتوقع ان ينهي النادي علاقته مع عدد من اللاعبين سواء الأجانب او المحليين خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع الشهر المقبل، في مقابل التعاقد مع بدلاء بإمكانهم الدفاع عن حظوظ الصقور، خصوصا في دوري الخليج العربي، وضمان البقاء مع كبار المحترفين في الإمارات.