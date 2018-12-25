زكريا أحمد يحاضر حراس المرمى في «ورشة الإمارات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

افتتحت أمس بنادي الإمارات ورشة عمل فنية خاصة بمدربي حراس المرمى، وحاضر في الورشة المحاضر الآسيوي زكريا أحمد العوضي، وتضمن برنامج الورشة جانباً ميدانياً في الملعب لدراسة وتقييم الدور الأول في العمل الفني لمدربي الحراس، وتضمنت الفترة النظرية دراسة نماذج التقييم والاحصائيات التي يجب أن يقوم بها مدربو الحراس لمعرفة تحقيقهم للنتائج.

وأكد محمود الشمسي رئيس مجلس الإدارة حرص إدارة النادي على إقامة الورش والدورات التدريبية التي تخدم مدربي النادي وقال: سعينا لاستضافة وإقامة هذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع المحاضر والمدرب زكريا أحمد، الذي يستحق الشكر والتقدير، ونتمنى أن تكون حققت الأهداف المنشودة من خلال استفادة مدربي الحراس من النادي وخارجه.

وأبدى زكريا أحمد سعادته بالتجاوب الكبير الذي لمسه من المدربين في الورشة مشيراً إلى أن جميع المدربين تعاملوا باحتراف ودقة مع معطيات الورشة سواء في الجانب النظري أو العملي معرباً عن شكره لإدارة نادي الإمارات على التنسيق الإيجابي والمميز للورشة.

ويعد زكريا أحمد من الكفاءات الإماراتية على مستوى المحاضرين في الاتحاد الآسيوي ويمتاز بأسلوب سلس في إيصال المعلومة للدارسين وسبق له أن كان أحد أعمدة حراس منتخبنا الوطني ونادي العين وأيضاً نادي الإمارات.