حميد يوسف: طموحات «الإمبراطور» بلا حدود

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أقر حميد يوسف مشرف فريق الوصل بصعوبة منافسات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة على جميع الفرق وليس الوصل فقط، مشيراً إلى أن نظام المسابقة يجعل الأمور في غاية الصعوبة لأنها تحسم خلال الـ 90 دقيقة فقط وقال: طموحنا في البطولة بلا حدود ،وجميع الأندية التي وصلت لهذه المرحلة تعتبر قوية ومتميزة ومباراة مع الفجيرة تحدٍ كبير بالنسبة لنا خصوصاً أن المنافس يقدم عروضاً مميزة في الموسم الحالي.

وشدد حميد يوسف على أن فريقه يطمح إلى تحقيق لقب البطولة هذا العام لتعويض خسارته للنهائي العام السابق وقال: سنعمل على الاستفادة من فترة توقف الدوري لإعداد الفريق بشكل جيد للمرحلة القادمة، لاسيما أن مباريات ربع نهائي الكأس الأغلى تلعب بعد عودة النشاط الكروي، وسنمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع ومن ثم يعاودون التجمع مرة أخرى للانتظام في معسكر داخلي، فالأجواء حالياً في الدولة جميلة وتساعد على تنظيمه.

وخلص مشرف الوصل إلى أنه قبل بدء مراسم أجراء القرعة لم يكن يضع في ذهنه فريقاً محدداً لمواجهته وقال: «كافة الفرق قوية، ومستحيل أن نطلب فريقاً على حساب الآخر، ونرحب بنتائج القرعة.