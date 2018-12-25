جمعة العبدولي: دبا يستهدف النهائي ونفاوض روزا

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد جمعة العبدولي، مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، أن فريقه يستهدف التأهل لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة هذا الموسم، وأن الجميع سيقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف، والمنافسة على التتويج باللقب، كاشفاً عن تقدم فريقه بعرض للنصر من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي صامويل روزا.

وقال: كل الفرق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة تمتلك نفس الطموح، وبالتالي لا يهم مع من ستلعب، وفي النهاية هي قرعة ويجب الامتثال لها، وبالنسبة لنا، نريد التأهل للنهائي، هذا هو هدفنا.

وتابع: عندما تواجه فريقاً في نفس مستوى المنافسة يكون الأمر صعباً، ولكن اللعب مع فريق كبير في بعض الأحيان يجعلك تلعب دون ضغوط، وأكرر بأن هدفنا هو التأهل للنهائي.

وأضاف: توجد بعض التعديلات في صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، ونقوم بمفاوضة عدد من اللاعبين المواطنين، نريد لاعباً في الهجوم وكذلك في مركز صانع الألعاب.