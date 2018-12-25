شباب الأهلي والنصر نهائي مبكر والإمارات يتحدى الشارقة

المصدر: دبي-العوضي النمر

أوقعت قرعة مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لكرة القدم، عن مواجهة مثيرة تجمع شباب الأهلي مع النصر، وتعتبر المباراة أشبه بنهائي مبكر، ويلعب الإمارات «صاحب المركز قبل الأخير في الدوري» مع الشارقة «متصدر البطولة»، في لقاء التحدي، والوصل مع الفجيرة،ودبا الفجيرة مع الظفرة، وتقام المباريات يومي 9 و10 فبراير المقبل على ملاعب محايدة.

وشهد مراسم القرعة التي أقيمت ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وخليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات، حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة، محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، عبد الله الظنحاني، وخالد عبيد عضوا لجنة المسابقات، وممثلو الأندية الثمانية المتأهلة، وقدم فقرات حفل القرعة الإعلامي أحمد جوكه، وشارك في عملية سحب القرعة عبد القادر حسن وإسماعيل راشد لاعبا منتخبنا الوطني السابقان.

شفافية

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أنها المرة الثانية في تاريخ البطولة التي يتم خلالها عمل قرعة لكل دورٍ بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، وقال: حرصنا على مبدأ الشفافية وإضافة عنصر التشويق، ونشيد بتعاون الأندية مع اتحاد الكرة خلال استضافتها مباريات دور الـستة عشر، ونبارك للفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي لهذه المرحلة من البطولة الأغلى، ونتمنى للجميع التوفيق.

ودعا بن هزام الجماهير للحضور ومؤازرة الأندية خلال المنافسات لأن وجودهم يُعطى نكهة للمباريات.

ووصف محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي مواجهة فريقه للنصر بالقوية، مؤكداً أنه ورغم أن شباب الأهلي أنهى المرحلة الأولى لدوري الخليج العربي في مركز متقدم مع فرق القمة إلا أن وضع الفريق يتطلب مجهوداً أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تختلف عن الدوري وأنهم يسعون لتجهيز الفريق بصورة مثالية.

طموح

قال راشد مرزوق عضو لجنة الكرة في نادي النصر إن لقاء شباب الأهلي يعتبر نهائياً مبكراً، وان منافسات هذا الدور المهم قوية بكل المقاييس خاصة وان كل الفرق تسعى للوصول إلى المباراة النهائية، وأكد أن طموح النصر كبير وانه يسعي للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة للفوز باللقب.

مستويات وأكد عبد العزيز محمد مدير فريق الشارقة أن فريق الإمارات لا يستهان به وقدم مستويات فنية جيدة خلال الفترة الماضية، وقال: يحرص الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز العنبري على التحضير الجيد سواء لمباراة الإمارات أو مباريات الدور الثاني للدوري.

وأشار عبد العزيز محمد الى أن الشارقة سيعمل عل استغلال فترة توقف الدوري بسبب انشغال المنتخب في كأس اسيا المقبلة من أجل تجهيز الفريق بشكل جيد للدور الثاني والمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققها الفريق في الدور الأول، من اجل تحقيق طموح جماهيرنا.