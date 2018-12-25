بن غليطة للاعبي «الأبيض»: تحدوا أنفسكم

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشار المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، إلى أن إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» تمثل تحدياً للاعبين المختارين مع أنفسهم، لكونهم نخبة اللاعبين المشاركين في منافسات دوري الخليج العربي، من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات خلال نهائيات آسيا، يتواكب مع الإنجاز الكبير الذي حققه فريق العين خلال مونديال الأندية.

وقال رئيس اتحاد الكرة للاعبين إن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وبقدرتهم على تمثيل الوطن أفضل تمثيل خلال البطولة القارية المقبلة، خاصة وأن المنتخب سبق وحقق المركز الثاني خلال بطولة عام 1996، والمركز الثالث في بطولة 2015، والجماهير تترقب من اللاعبين الوصول إلى المباراة النهائية، لعكس تطور كرة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والمكتسبات التي حققتها فرق الإمارات في البطولات الخارجية مثل العين في مونديال الأندية والوصل في بطولة زايد للأندية الأبطال.

وأضاف بن غليطة قائلاً، إننا متفائلون بأن الأجواء التي عكستها مشاركة العين في مونديال الأندية وتحقيق المركز الثاني لأول في تاريخ الكرة الإماراتية سوف تنعكس على أجواء المنتخب وتحفيز اللاعبين لمزيد من العطاء والتميز خلال نهائيات آسيا.

وأشار رئيس اتحاد الكرة بأن الاتحاد ولجنة المنتخبات يبذلون كل الجهد من أجل توفير الدعم المعنوي للاعبين خلال تلك الفترة، سعيا لزيادة تركيز اللاعبين وتقديم أقصى جهد خلال المنافسات بداية من لقاء البحرين المقبل في افتتاح البطولة، التي ندخلها بشعار «قدام يالأبيض».

إشادة

من جهة أخرى أشاد مروان بن غليطة بقرعة دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبأجواء الإثارة التي خلفتها، مما يساهم في زيادة التشويق، ولعل تقابل شباب الأهلي مع النصر دليل على الإثارة التي أسفرت عنها القرعة، لكون هذه المباراة بمثابة نهائي مبكر.

وقال رئيس اتحاد الكرة، مثل تلك الأجواء تساهم في زيادة تسويق البطولة بشكل متميز يليق بقيمتها ومكانتها، ويدعم جهود اتحاد الكرة وشركائه في إنجاح البطولة فنياً وجماهيرياً.

ووعد رئيس اتحاد الكرة بنهائي متميز في نهاية مايو المقبل، متمنياً لتوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة، مما يعكس مدى تطور كرة الإمارات وتبوئها مكانة لائقة في ظل تميز العين خلال منافسات كأس العالم للأندية.

مرحلة حاسمة

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة بأن منتخب الإمارات الأول دخل المرحلة الحاسمة للاستعداد لنهائيات كأس آسيا 2019 مبيناً الجميع يلعب على قلب رجل واحد لضمان تجهيز الأبيض بالشكل الأفضل الذي يلبي طموحات الجماهير الإماراتية.

وأضاف أن الإنجاز الذي حققه نادي العين بوصوله للمباراة النهائية لمونديال الأندية في أبو ظبي السبت الماضي سينعكس إيجابياً على أداء لاعبي الأبيض في البطولة ويمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لرفع سقف طموحاتهم وأن لا مستحيل في كرة القدم التي تعترف بالعطاء داخل أرضية الميدان فقط.

وكشف الأمين العام للاتحاد عن وجود تنسيق بين كل إدارات الاتحاد بقيادة الأمانة العامة بخصوص حضور الجماهير وتسهيل ذهابها وعودتها للملاعب التي تحتضن مباريات المنتخب في البطولة والتي تبدأ بتجهيز التذاكر والإعلان عنها بواسطة الموقع الرسمي لاتحاد الكرة والكيفية التي تمكن الجماهير من الحصول عليها إضافة لبقية الترتيبات المتعلقة بمواقع الباصات التي تقل المشجعين من وإلى الملاعب عبر أشخاص محددين بأرقام هواتفهم.

مغلقة

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة المنتخب الودية أمام الكويت المقررة 28 الجاري على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، وستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام وذلك لاختبار جاهزية الملعب قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019.

انضمام

من المقرر أن ينضم اليوم إلى مران الأبيض لاعبو العين خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الإحبابي، محمد أحمد، عامر عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، ريان يسلم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة 24 ساعة، وبذلك تكتمل قائمة المنتخب بشكلها وتشهد الايام المقبلة التركيز في التدريبات استعداداً للنهائيات الآسيوية.