طوارئ في روابط الجماهير استعداداً لضربة البداية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت روابط جماهير الأندية حالة الطوارئ مع اقتراب موعد انطلاقة كأس آسيا، وتقرر تنظيم ورشة عمل للجماهير مساء الأحد المقبل، في مقر اتحاد الكرة، يحضرها منسقو الجماهير السودانية والمصرية، والمتوقع قيامها بدور فعال في دعم «الأبيض» في مهمته الوطنية.

تضع اللجنة طموحات كبيرة، على مساندة الجماهير لمنتخبنا الوطني في معترك «الإمارات 2019»، وخاصة بعد الدور الفعال والمؤثر للجماهير في مؤازرة العين في مونديال الأندية، ما منحه الحافز لمواصلة مشواره بنجاح وصولاً إلى المباراة النهائية، وتحقيقه وصافة المونديال.

وأكد أحمد الكعبي مدير شؤون الجماهير بنادي العين، وجود تنسيق على أعلى مستوى من جماهير العين، لمساندة «الأبيض» في مشاركته بالبطولة الآسيوية، إلى جانب العمل على إنجاح البطولة جماهيرياً، من خلال الحضور والتواجد في بعض المباريات المقامة على ملاعب أخرى خارج مدينة العين، التي تحولت إلى مدينة رياضية عالمية، وقال: الهدف الأكبر، دعم المنتخب وإنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة، واتحاد الكرة.

وأصاف: روابط جماهير الأندية، تعمل حالياً بالتنسيق مع اتحاد الكرة، واللجنة المنظمة المحلية المنظمة لكأس آسيا، بهدف توحيد الجماهير لدعم، وكذلك وإنجاح البطولة جماهيرياً، وتوجد اجتماعات متواصلة مع جماهير العين، للاتفاق على خطة العمل خلال كأس آسيا، وسيتم عرضها خلال ورشة الجماهير، للاستقرار الكامل على برنامج العمل في البطولة.

وأضاف: جماهير العين، حريصة دائماً على مساندة المنتخب في أي مكان وزمان، وسبق وذهبنا خلف «الأبيض» في كأس الخليج في الكويت، والبحرين، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من جميع جماهير الأندية للوقوف مع«الأبيض»، ونحرص على استثمار النجاح الذي حققه العين في مونديال الأندية، والمساندة الجماهيرية الكبيرة لـ«الزعيم» في الحدث العالمي، لدعم ومساندة منتخبنا، وتحقيق النجاح المنتظر في مسيرة «الأبيض» بالبطولة القارية.

برنامج

وأكد فهد المنصوري «فالودة» منسق جماهير الوحدة: يوجد برنامج عمل واجتماعات دورية لجماهير «العنابي»، للاستقرار على برنامج مقترح، سيتم عرضه خلال ورشة العمل المقبلة للجماهير، ويتضمن كيفية الحضور والتشجيع، وشكل المدرجات، مع تشكيل لجنة مختصة بتنظيم الحضور الجماهير، وتوزيع المهام عليها لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح الجماهيري للبطولة، وضمان الدعم الفعال لـ«الأبيض» في البطولة القارية.

وأضاف: أبواب روابط جماهير الأندية مفتوحة، أمام أي مشجعين من أي ناد للانضمام إليها في الفترة الحالية، لأن الهدف الأكبر يبقى مصلحة منتخبنا، وبعد الاستقرار على تشكيلة لجنة الجماهير، سيتم التنسيق بشأن الأدوار المطلوبة.

دعم

وتابع: إذا كانت روابط جماهير الأندية، تساند فرقها بنسبة 100%، فهي مطالبة بدورها بدعم وتشجيع «الأبيض» ولاعبيه بنسبة 200%، وجماهير الوحدة، حريصة على التنسيق مع باقي جماهير الدولة، لتسجيل أفضل حضور وراء منتخبنا، والجماهير مطالبة بتحقيق الحضور المثالي وراء المنتخب، سعياً لإنجاز تاريخي وكلنا ثقة بقدرات لاعبينا على إسعادنا.

طرح قمصان وقبعات كأس آسيا اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدء طرح المنتجات الرسمية لبطولة كأس آسيا من اليوم، بالتزامن مع اقتراب انطلاق المنافسات، وتتنوع المنتجات بين مختلف المجموعات وبما يتماشى مع شعار البطولة في «جمع آسيا معاً»، وصممت المنتجات بشكل فريد لتمثل الفرق الـ24 المشاركة في البطولة، وتتضمن قمصاناً وقبعات وأوشحة وسلاسل مفاتيح، فضلاً عن أغطية للهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمول ونسخ محدودة من تميمتي البطولة، وتتوافر المنتجات في ملاعب البطولة الثمانية التي تستضيف المباريات في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

وأكد عارف العواني، مدير البطولة أن كأس آسيا حدث مميز، وقال: تواكب هذه المنتجات التذكارية، أهمية الحدث لتمنح الفرصة لجماهير مختلف المنتخبات الاحتفاظ بذكريات البطولة من خلال دعم منتخبات بلادهم والاحتفاء بأكبر حدث رياضي في القارة.