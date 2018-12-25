الحسن صالح بديلاً لمحمود خميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الإيطالي زاكيروني، مدافع الشارقة الحسن صالح للقائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» بديلاً عن لاعب النصر محمود خميس، بينما ينضم لاعبو العين إلى تدريبات «الأبيض» اليوم بعد انتهاء مونديال الأندية، لتكتمل قائمة الفريق، ويستعد المنتخب لملاقاة الكويت 28 الجاري في بروفة أخيرة مغلقة جماهيرياً وإعلامياً قبل النهائيات القارية.

وترددت أقاويل غير رسمية عن استقالة عبدالله صالح، مشرف المنتخب، الذي غاب أمس عن مران «الأبيض»، فيما تواجد سلطان راشد عضو شركة الكرة في نادي العين أمس في المعسكر، وشهد المران إلى جانب حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات.

ويأتي تتابع الأحداث في معسكر «الأبيض» بشكل متسارع إلى مطالبة الجميع بالهدوء خلال الفترة الحالية المهمة، حيث لا يفصل المنتخب عن المشاركة في نهائيات آسيا سوى 11 يوماً، مع ضرورة تحمل كل طرف مسؤولياته كاملة من أجل تشريف الوطن خلال البطولة القارية المقبلة، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً، خاصة أنها ستقام بملاعبنا وبين جماهيرنا.