بوساكا يحاضر حكامنا عن تقنية «الفار»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يحاضر بوساكا مدير دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي لحكامنا عن تقنية «VAR» خلال ورشة العمل الفنية عن تقنية الفيديو التي تنظمها لجنة الحكام نهاية الشهر الجاري، بحضور جميع الحكام الذين يديرون منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم .

ويتناول بوساكا العوامل التي تساعد على التطبيق الناجح لتقنية الفيديو خلال المباريات، بعد ان شابها العديد من الملاحظات خلال منافسات الدور الاول للدوري والتي شهدت اعتراضات من بعض الاندية، جاء الاتفاق على إقامة ورشة العمل على هامش لقاء محمد عبيد اليماحي رئيس لجنة الحكام مع بوكاسا في أبوظبي.