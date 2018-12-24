قرعة ربع نهائي الكأس الغالية اليوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تُجرى في الواحدة ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بمشاركة ممثلي الفرق التي وصلت لدور الثمانية وهي النصر، وشباب الأهلي والوصل، والشارقة، والفجيرة والظفرة، ودبا الفجيرة، الإمارات، ويتم توزيع الأندية على جدول المباريات للأرقام من 1 إلى 8 على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يومي 9 و10 فبراير المقبل، موعداً لإقامة المباريات، بعد انتهاء نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وبعد إقامة الجولة 14 من دوري الخليج العربي التي ستكون في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، من أجل أن تجد المسابقة البريق الإعلامي المنشود بما يليق بمكانتها، وتقام مباريات دور نصف النهائي 25 مايو المقبل، والمباراة النهائية 29 مايو .

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد أنهى كافة التحضيرات لضمان خروج حفل القرعة بالشكل الذي يليق بالمسابقة، والاسم الغالي الذي تحمله.

المهمة الأولى

وستكون قرعة لربع النهائي لأغلى البطولات المهمة الأولى لخليفة الجرمن الذي تولى رئاسة لجنة المسابقات بعد اعتذار رئيسها حسن عبد الوهاب، حيث سيتم إعادة تشكيل لجنة المسابقات مع مراعاة الاستفادة من خبرات الأعضاء الحاليين الذين يبذلون جهداً كبيراً في سبيل الارتقاء بمختلف المسابقات، ويشهد القرعة أعضاء لجنة المسابقات والنجم إسماعيل راشد وسيتم نقلها على الهواء مباشرة في قناة دبي الرياضة الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

غياب

يعد فريق العين، حامل اللقب، الغائب الأبرز عن مشهد القرعة، بعدما ودع المنافسات بالخسارة أمام الوصل 3 - 5، إضافة إلى خروج الثنائي الوحدة والجزيرة من البطولة، في حين أن الأضواء مسلطة على الشارقة وثلاثي دبي النصر والوصل وشباب الأهلي، وباتت الترشيحات تضع الرباعي في مقدمة الفرق المؤهلة لانتزاع الكأس الغالية، قياساً إلى قدراتها الفنية.

وداع

تقام القرعة من دون فرق دوري الدرجة الأولى التي ودعت المنافسات، بعد فوز الإمارات على حتا، والظفرة على دبا الحصن، وكان الأخير احتج على آلية مشاركة اللاعبين الأجانب في البطولة، مما اضطر اتحاد الكرة إلى عقد اجتماع طارئ قرر خلاله عدم المساس باللوائح المنظمة من منطلق أنها أرسلت للأندية في وقت مبكر من الموسم.

نتائج

شهدت منافسات دور الـ16 إثارة كبيرة تمثلت في فوز دبا الفجيرة على الوحدة بنتيجة قاسية 6 - 0، أحدثت صدى كبيراً في الأوساط الكروية من منطلق أن دبا يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري الخليج العربي، وحقق الوصل نتيجة كبيرة بالفوز على العين حامل اللقب 5 - 3، فيما فاز الفجيرة على عجمان 1 - 0، والظفرة على دبا الحصن 2 - 1، والشارقة علي الجزيرة 1 - 0، والإمارات على حتا 4 - 1، والنصر على بني ياس 1 - 0، وشباب الأهلي على كلباء 3 - 0.