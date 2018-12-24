خالد الدوخي يحاضر قضاة الملاعب في السعودية عن «فار»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حاضر خالد الدوخي الحكم الدولي الأسبق والمحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام السعوديين عن تقنية «VAR» خلال ورشة العمل الفنية عن تقنية الفيديو والحكم الإضافي التي نظمها الاتحاد السعودي في الرياض، بحضور 37 حكم ساحة من الذين يديرون تقنية حكم الفيديو في مختلف المسابقات السعودية، وتحدث الدوخي عن التقنية والعوامل التي تستعد على التطبيق الناجح لها خلال المباريات.

وشهد الورشة خليل جلال نائب رئيس لجنة الحكام وعبد الله الشلوي عضوا اللجنة اللذين أشادا بالمعلومات المفيدة خلال المحاضرات، خاصة وأن الدوخي من الأعضاء الذين عاصروا بداية انطلاقة التجربة، ومعه علي حمد عضو لجنة الحكام في الاتحادين الآسيوي والعربي.