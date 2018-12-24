النصر يجدد عقدي الجسمي وسويدان

المصدر: دبي- عدنان الغربي

جدد نادي النصر عقدي لاعبي الفريق محمد الجسمي، إلى 2023 ، و سعيد سويدان إلى 2022 في وقت يستعيد فريق الكرة مدافعه اللبناني جوان العمري، بعد نهاية فترة إعارته لنادي ساغان توسو الياباني، وسيقرّر الإسباني بينات سان خوسيه المدرب الجديد لـ«العميد» موقف اللاعب سواء بالبقاء أو تجديد إعارته لفريق آخر.

وتشير بعض المصادر إلى احتمال بقاء اللاعب نظراً لحاجة العميد لمدافع بعد إصابة محمد عايض، والمنتظر أن تبعده عن الملاعب مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وشارك العمري في 25 مباراة مع النصر من أصل 26 في الموسم الماضي، ولعب دوراً مهماً إلى جانب خليفة مبارك في احتلال النصر ثالث أفضل خط دفاع في دوري الخليج العربي.