رياح التغيير تهب على لجنة الحكام

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر خاصة أن محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام طالب رسمياً بالاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب حرج موقفه لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، وتم مناقشة الاعتذار خلال اجتماع «غير معلن إعلامياً» لمجلس الإدارة تم عقده في فندق ميدان، وطالبه المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد بتأجيل طلبه بعض الوقت إلى حين الاستقرار على تصور جديد لعمل اللجنة، وإيجاد بديل بعد أن اعتذر عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن توليهم هذا المنصب.

وعلم «البيان الرياضي» أن اللجنة مقبلة على تغييرات كبيرة إدارياً وفنياً، خلال الفترة المقبلة، سواء استمر اليماحي في مهمته أو تم قبل اعتذاره، مع الاستعانة بمدير فني جديد واقتصار مهمة المدير الفني الحالي على تقنية «الفار» فقط، وحتى نهاية الموسم، بعد أن كثرت الملاحظات عليه، من قبل الساحة الكروية وبعض أعضاء اللجنة، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل الرؤية الجديدة للجنة الحكام، حيث يتولى المهندس مروان بن غليطة إدارة هذا الملف المهم بنفسه، نظراً لأهميته وحساسية التحكيم بشكل عام.