هدفاً تضع «الإمارات 2018» في قمة «الأعلى تهديفياً»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

سيخلد التاريخ كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» في سجلات البطولة التي شهدت تحقيق وكسر العديد من الأرقام القياسية، ووضعت النسخة الحالية في المقدمة من حيث الأرقام والإحصاءات.

وباتت النسخة الأكثر تهديفاً في تاريخ مونديال الأندية بنظامها الحالي وبمشاركة 7 فرق، إذ شهدت البطولة تسجيل 33 هدفاً في 8 مباريات وبمعدل 4.125 أهداف في المباراة الواحدة، لتكسر الرقم السابق المسجل في نسخة 2013 بالمغرب، وشهدت تسجيل 28 هدفاً بمعدل 3.5 أهداف في المباراة، ونسخة 2016 في اليابان بـ 28 هدفاً.

وشهدت نسخة الإمارات 2018 غزارة ووفرة في عدد الأهداف المسجلة في المباريات. وفي مباراة الدور الأول بين العين وويلنغتون النيوزيلندي نجح العين في تحقيق ريمونتادا تاريخية بالعودة في النتيجة بعد تأخره بثلاثية إلى تعادل قبل أن يفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

فيما شهدت مباراتا ربع النهائي التي جمعت بين العين والترجي، وكاشيما أنتلرز وغوادلاخارا تسجيل 8 أهداف في المباراتين، بينما شهدت مباراتا الدور نصف النهائي تسجيل 8 أهداف، حيث انتهت مباراة العين وريفر بليت بهدفين لكل منهما، وريال مدريد وكاشيما أنتلرز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي مباراة تحديد المركز الخامس بين الترجي وغوادلاخارا فقد شهدت تسجيل هدفين، أما مباراة المركز الثالث تفوّق فيها ريفر بليت على كاشيما أنتلرز برباعية نظيفة، قبل أن تشهد المباراة النهائية بين العين وريال مدريد 5 أهداف.