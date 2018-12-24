كورتوا: فخور بأول ألقابـي مع ريال مدريد وإنجازات أخرى مستقبلاً

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن سعادته وشعوره بالفخر بتحقيق أول لقب له مع «الملكي»، وذلك في موسمه الأول مع الفريق، مؤكداً أنه تأقلم سريعاً مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، ويسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع بطل العالم في المستقبل.

وقال في تصريحاته عقب التتويج: «سعيد بالحصول على أول لقب لي مع ريال مدريد وفخور بأنني لاعب في صفوف الفريق الأفضل في العالم، بالتأكيد هي فرصة عظيمة أن تلعب في ناد كبير مثل ريال مدريد، ينافس على جميع الألقاب، ونستحق أن نكون أبطالاً لكأس العالم للأندية بعد المستوى الجيد، الذي ظهر عليه الفريق في البطولة».

وأضاف: «الفوز بلقب كأس العالم للأندية في غاية الأهمية بالنسبة لنا في الوقت الحالي وسيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في الاستحقاقات المقبلة خصوصاً أن النادي يسعى لمواصلة مسيرته الناجحة وتحقيق المزيد من الألقاب».

وأشار الحارس البلجيكي، الذي استطاع أن يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية على حساب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي دافع عن عرين الريال لفترة طويلة إلا أنه تأقلم سريعاً على الأجواء داخل الفريق، وأنه اكتسب الثقة خطوة بخطوة خلال الفترة الأخيرة، ويأمل أن يواصل بمستوى عال من أجل مساعدة الفريق على الفوز في كل المباريات.