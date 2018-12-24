إسماعيل أحمد: فخورون بما حققناه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعتقد مدافع نادي العين الدولي إسماعيل أحمد، أن خسارة الزعيم للمباراة النهائية أمام ريال مدريد لا تعبر عن طموحاتهم بالبطولة بعد الظهور الجيد للفريق خلال المباريات السابقة، وقال: الحمد لله على كل حال، كان يحدونا الأمل في متابعة مشوار النجاح بالمسابقة العالمية الكبيرة، ولكن الأمور لم تمضِ كما نريد.

نحن نشعر بالفخر لأننا وصلنا للنهائي ولعبنا أمام فريق كبير هو بطل العالم وأوروبا، ولم نكن في المستوى المأمول، ولكن عموماً ما فعلناه في هذه البطولة سيعزز دوافعنا للظهور بصورة أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأهدى إسماعيل أحمد الميدالية الفضية العالمية لأبنائه ووالدته، وأوضح أنهم كلاعبين فخورون بالوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة العالمية البارزة والتي تعتبر إنجازاً كبيراً وغير مسبوق على مستوى الإمارات والخليج.

وقال: نحن كلاعبين ينبغي أن نضاعف من جهودنا للظهور الجيد في كل المباريات في أية مسابقة، ونعد الجماهير العيناوية بأننا سنحافظ على نفس المستوى خلال الاستحقاقات المقبلة. وعما إذا اللاعبون شعروا بالرهبة في مواجهة ريال مدريد قال: لم تكون هنا رهبة أو ضغوط نفسية أمام الفريق الملكي ولكن ربما كان الأمر مرتبطاً بالخبرة.