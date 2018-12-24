«فيفا»: مسيرة العين في البطولة تستحق الثناء والتقدير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على العين عقب تحقيقه وصافة كأس العالم للأندية في مشاركته الأولى في البطولة العالمية، ووصف مسيرة العين في البطولة بأنها تستحق الثناء والتقدير بعد أن خالف «الزعيم» التوقعات ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي للنادي والكرة الإماراتية رغم خسارته في النهائي أمـام ريــال مدريــد.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على مسيرة العين في مونديال الأندية بشكل عام والمباراة النهائية أمام ريال مدريد بشكل خاص، حيث أشار الموقع في تقريره إلى أنه على الرغم خسارة العين في موقعة حسم اللقب.

فإن مسيرة وصيف البطل تستحق كل الثناء والتقدير، إذ بعد تأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري الخليج العربي ومشاركته الأولى في البطولة، أبلى بلاء حسناً أمام ثلاثة أبطال قاريين مواصلاً شق طريقه بثبات إلى النهائي على نحو غير متوقع، بعدما أقصى كل من ويلنغتون النيوزيلندي والترجي التونسي وريفــر بليــت الأرجنتينــي.

تألق

كما سلط التقرير الضوء على تألق حارس مرمى «الزعيم» خالد عيسى الذي نجح في قيادة الفريق في التأهل إلى النهائي وظهر كبطل بملحمة إماراتية في مباراتي ويلنغتون وريفر بليت.