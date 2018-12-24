العين يعادل رقم ريال مدريد بالهدف «التاسع»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

رغم الخسارة في النهائي، إلا أن نادي العين، أبى إلا أن يواصل تحقيق عدد من الأرقام القياسية في مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، بعدما نجح «الزعيم» في معادلة رقم ريال مدريد الإسباني، وكاشيما انتلرز الياباني، كأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في بطولة واحدة، وبرصيد 9 أهداف.

ورفع العين رصيده إلى 9 أهداف في النسخة الحالية من مونديال الأندية، بالهدف الذي أحرزه شيوتاني في الدقيقة 87 في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إذ إن الرقم السابق مسجل باسم ريال مدريد، الذي سجل 9 أهداف في النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحالي عام 2000، وكاشيما انتلرز الياباني الذي سجل نفس العدد في نسخة عام 2016.

وسجل العين في مباراته الأولى أمام ويلينغتون النيوزيلندي ثلاثية، قبل أن يفوز بركلات الجزاء الترجيحية، ثم هز الفريق شباك الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يحرز هدفين في مرمى ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس في الدور نصف النهائي للبطولة، ثم أضاف شيوتاني الهدف التاسع لـ «الزعيم» أمس، في مرمى ريال مدريد، ليضع العين نفسه بالتساوي مع بطل أوروبا وبطل آسيا، كأكثر الفرق تسجيلاً في نسخة واحدة من البطولة.

وتفوق العين على أندية عريقة، مثل برشلونة، الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 2011، وإنتر ميلان الذي سجل 7 أهداف في نسخة عام 2010.