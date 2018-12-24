مروان بن غليطة: العين كتب تاريخاً جديداً للكرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على النجاح الباهر لكأس العالم للأندية الإمارات 2018، مثمناً دعم القيادة المستمر للرياضة وما توليه من اهتمام للأحداث الرياضية ولممثلي الوطن في كل المحافل الدولية، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مسيرة رياضتنا، وكان سبباً رئيساً في كل النجاحات التي تحققت، وبارك بن غليطة لنادي العين ما حققه من تفوق في بطولة كأس العالم للأندية.

مشيداً بالمستوى الطيب الذي قدمه الزعيم خلال جميع المباريات التي خاضها بما فيها النهائي أمام ريال مدريد، معتبراً هذا النجاح إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة لتطوير القطاع الرياضي بكامله وتوفيرها كل أسباب النجاح للفرق والمنتخبات التي تمثل الدولة في المنافسات الخارجية.

واعتبر بن غليطة أن العين كتب تاريخاً جديداً لكرة القدم الإماراتية، باعتباره أول فريق إماراتي يصل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية التي تضم صفوة أندية العالم وأبطال كل القارات، مبيناً أن العين نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد أن قدم مستوى مميزاً بهر كل المتابعين فاستحق الإشادة من الجميع.

وأشاد رئيس الاتحاد بالمستوى التنظيمي الرائع للبطولة الذي جاء وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت وجهة رياضية مفضلة للعالم ومكاناً مناسباً يقصده كل من يسعى لتنظيم حدث رياضي ناجح، ونسب رئيس الاتحاد ما تحق من نجاح إلى الكوادر الوطنية التي تقف خلف هذا التميز التنظيمي الكبير.