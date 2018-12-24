شعارات كأس آسيا تزيّن أشهر معالم أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تصاعدت حملات الدعاية لكأس آسيا لكرة القدم في كل أرجاء الإمارات، مع تزيين أشهر المباني والمعالم في الدولة بصور عن الحدث، تحتفل باقتراب انطلاق البطولة القارية المقرر 5 يناير المقبل، على 8 ملاعب في 4 مدن، وانضم مبنى غرفة التجارة المكون من 40 طابقاً، والواقع في منطقة الكورنيش في أبوظبي، إضافة إلى «نيشن تاورز غاليريا»، إلى قائمة المباني الشهيرة التي تحتفل بكأس آسيا من خلال صور وتصاميم مميزة.

وتبدأ رحلة الجماهير في الإمارات من لحظة وصولها إلى البلاد، عبر اللوحات والتصاميم المميزة، التي تزينت بها سيارات التاكسي التي ستنقلهم إلى الملاعب والفنادق، كما يمكن للجماهير المسافرة بين أبوظبي ودبي، مشاهدة لوحات البطولة على امتداد طريق زايد.

ترحيب

وأكد عارف العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة أنه من الضروري للفرق والجماهير القادمة إلى الإمارات أن تشعر بالترحيب الحار وقال: نفخر باستضافة البطولة الكبيرة ونريد أن يلمس الجميع تصاعد وتيرة استضافة كأس آسيا، والتي ستكون تجربة لا تتكرر كثيراً، وينبغي عدم تفويتها، ونريد أن يشعر الجميع بروح البطولة من خلال الألوان والأجواء المميزة في كل مكان.