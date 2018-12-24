23 لاعباً في القائمة النهائية لـ«الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتمدت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، حيث سيتم تسليمها للاتحاد الآسيوي 26 الجاري، وضمت القائمة 23 لاعباً وفق لوائح البطولة.

وضمت القائمة كلاً من خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الاحبابي، محمد أحمد، عامر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن«عجب»، ريان يسلم «العين»، علي خصيف، خليفة الحمادي، فارس جمعة، خلفان مبارك، علي مبخوت «الجزيرة» وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي»، خليفة مبارك غانم، محمود خميس «النصر» محمد الشامسي، إسماعيل مطر «الوحدة» خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل» سيف راشد «الشارقة».

ويستأنف منتخبنا مرانه، مساء اليوم، على ملعب ند الشبا في دبي، بعد فترة راحة 48 ساعة عقب المران المشترك مع المنتخب الأولمبي وتقسيمه اللعب، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما،.ومنح الجهاز الفني أحمد خليل فرصة اللعب خلال تقسيمة الأولمبي بديلاً عن علي مبخوت،ونجح في تسجيل هدف «الأبيض» بالتقسيمة، وتعتبر عودة خليل بعد شفائه من الإصابة مكسباً كبيراً.

من ناحية اخرى منح الجهاز الفني لاعبي العين راحة لمدة 24 ساعة، بعد أدائهم المشرف في مونديال الاندية ،ومن المنتظر أن يلتحقوا بالمعسكر غداً، كما سيخضع إسماعيل مطر إلى تدريبات خاصة خلال اليومين المقبلين، ويغادر منتخبنا دبي إلى العاصمة أبوظبي يوم 2 يناير، للإقامة بجزيرة السعديات.

لقاء الكويت

يبدأ المدرب زاكيروني في تهيئة الفريق بشكل جيد لمواجهة المنتخب الكويتي، يوم الجمعة المقبل، على استاد شباب الأهلي في القصيص، والتي تعتبر بروفة أخيرة قبل انطلاقة منافسات البطولة الآسيوية، وتأتي المباراة ضمن خطط الجهاز الفني الهادفة إلى تجربة طريقته، التي سيعتمد عليها في مباريات البطولة، ويتوقع أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لجميع عناصر الفريق الـ 23 للوقوف على مدى جاهزيتهم من الناحيتين البدنية والفنية.

من ناحية اخرى أكد عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، ثقته الكاملة في نجوم منتخبنا وقدرتهم على تشريف كرة القدم الإماراتية في بطولة كأس آسيا، مشيراً إلى أن «الأبيض» استعد بشكل جيد من خلال عدة تجمعات ومعسكرات بذل خلالها الجهاز الفني جهداً كبيراً للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وثمن الجنيبي دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالمنتخب، متمنياً أن يوفق الأبيض في تحقيق نجاح يوازي ما يجده من رعاية واهتمام من قبل القيادة، مشيراً إلى أن الجميع على قلب رجل واحد، وكل أبناء الإمارات سيكونون خلف المنتخب، وسيحرصون على تشجيعه حتى يحقق تطلعات الجميع.

وقدم الجنيبي شكره لكل اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب خلال التجمعات السابقة، مبيناً أن جميعهم أظهروا مستوى متقدماً وتميزوا بالإخلاص والعمل الجاد، وكلهم يستحقون تمثيل الكرة الإماراتية في نهائيات كأس آسيا، لكن رؤية الجهاز الفني هي التي حددت اللاعبين المختارين للقائمة النهائية وفقاً للاستراتيجية التي سيعتمد عليها في البطولة.

أعلن الدولي إسماعيل مطر قائد منتخبنا جاهزيته التامة لتقديم خدماته للمنتخب في كأس آسيا، مؤكداً أنه تعافى من الإصابة وأصبح رهن إشارة الجهاز الفني للمنتخب، وأكد مطر سعادته الكبيرة بوجود اسمه ضمن القائمة النهائية، آملاً أن يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة وأن يسهم مع زملائه في تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

خبرة

وقال مطر: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يتمتعون بالخبرة الدولية اللازمة من خلال مشاركة معظم عناصره في عدد من البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية، إضافة إلى مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات القارية.

كما أشاد إسماعيل باللاعبين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة بعد أن تألقوا بصورة لافتة خلال الفترة السابقة، وهو ما أهلهم لنيل شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل القاري المهم، متمنياً أن يوفق الجميع في تقديم مستوى يؤكد التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية في الوقت الراهن.

مساندة

دعا إسماعيل مطر الجماهير إلى مساندة المنتخب في مبارياته ليستفيد من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً دعم الجماهير عاملاً مهماً في صالح منتخبنا وهو يؤدي المباريات على أرضه، متوقعاً أن تحقق مباريات المنتخب نسبة عالية من الحضور الجماهيري، أسوة بما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي وجد فيها العين مساندة جماهيرية غير مسبوقة، وقال: جماهير وعشاق كرة القدم الإماراتية سيكونون في الموعد ، وسنراهم يملؤون المدرجات ويشجعون منتخبنا بقوة، هذا ما ننتظره منهم.