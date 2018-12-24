ملاعب آسيا في منتدى «الابتكار والذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم الهيئة العامة للرياضة الدورة الثانية لمنتدى الإمارات للمنشآت الرياضية، تحت شعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي»، نهاية فبراير المقبل، ويقام المنتدى تحت رعاية معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة ، وتم اعتماد محاور المنتدى من خلال التركيز على تجربة الإمارات، وملاعب كأس آسيا لكرة القدم، وتطبيقات الابتكار في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى مستقبل المنشآت الرياضية والذكاء الاصطناعي.

وشكلت الهيئة فريق تنظيم المنتدى، برئاسة أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية في الهيئة، ويضم عبدالعزيز الحصان الشامسي نائباً للرئيس والأعضاء عبدالله محيوه وأحلام يوسف والدكتور محمد فضل الله وفاطمة الزرعوني وخالد يعقوب الرمسي وتامر عزالدين دسوقي ومعتز عادل النور وطارق الشميري.