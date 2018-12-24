صحافة «مدريد» تتغنى بالبطل العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

احتفلت الصحافة «المدريدية» في إسبانيا بفوز ريال مدريد بلقب «مونديال الأندية 2018»، إذ تميزت العناوين بالفرحة والإشادة بظفر «الملكي» باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، مما يعد رقماً قياسياً لم يتحقق منذ انطلاقة البطولة.

صحيفة «ماركا» عنونت في صدر صفحتها الأولى «ريال مدريد ليس من هذا الكوكب». وقالت الصحيفة: «إن النادي الملكي خلال السنوات الماضية كسر الأرقام القياسية، سواء في دوري أبطال أوروبا، أو في كأس العالم للأندية، وكل من قال إنه بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، سوف نشهد تراجعاً للفريق.

فإن الرد جاء من أبوظبي عبر الفوز بلقب مونديال الأندية وتحقيق رقم قياسي»، كما أضافت الصحيفة: «الكتيبة المميزة للنادي الملكي واصلت المشوار، عبر غاريث بيل ولوكا مودريتش وعدد آخر من النجوم، وأيضاً ثقافة الفريق لم تتغير وهو الطموح للمزيد من الألقاب».

أبطال

ومن جانبها، عنونت صحيفة «آس» على صدر صفحتها الأولى «أبطال إلى الأبد». وقالت الصحيفة: «النادي الملكي حطم الأرقام القياسية عبر الفوز بلقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، عقب مباراة تاريخية مع مفاجأة البطولة نادي العين الإماراتي».

وأضافت الصحيفة: «إن ميزان القوى الأوروبي والعالمي، انتقل خلال السنوات الماضية من نادي برشلونة الإسباني الذي أحرز اللقب 3 مرات فقط في سنوات متفرقة، بينما ريال مدريد اقتنص اللقب العالمي 4 مرات، منها 3 على التوالي».

عدم اهتمام

وفي الجانب الآخر، لم تكترث الصحافة الكتالونية كثيراً بفوز ريال مدريد باللقب، واكتفت بعنوان فرعي يشير إلى تحقيق الملكي للقب. وانصب تركيز الصحافة الكتالونية على مباراة الدوري الإسباني التي جمعت نادي برشلونة وسيلتا فيغو، وانتهت لصالح الأول بهدفين مقابل لا شيء، مما ضمن للنادي الكتالوني لقب «بطل الشتاء» في الليغا.

«تويتر» والمونديال

على جانب آخر، احتفل نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، بظفرهم بلقب «مونديال الأندية 2018»، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. النجم الويلزي غاريث بيل، نشر صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تجمعه مع الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، قال فيها: «أبطال العالم».

الفرنسي كريم بنزيمة، هو الآخر اغتنم الفرصة، ونشر صورته وهو حاملاً للكأس، بالإضافة إلى صور التتويج، وقال معلقاً: «النادي يواصل صنع التاريخ العالمي».

أما الكرواتي لوكا مودريتش، نشر صورة له مع كأس البطولة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قائلاً: «إنها الطريقة المثالية لختام عام 2018.. أبطال العالم». قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس، شارك زملاءه الاحتفال باللقب، في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أبطال.. مدريديون.. نحن ملوك العالم مرة أخرى».

من جهة أخرى، لم يظهر أي آثر لحسابات لاعبي نادي ريفر بليت الأرجنتيني، فمعظمهم لا يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض ما زال يعيش نشوة الفوز بلقب «كوبا ليبرتادوريس»، أما البقية، فقد نشروا صوراً لهم أثناء وصولهم للمشاركة في «مونديال الأندية»، وجانباً من التدريبات.