سولاري: نحن هنا بفضل زين الدين زيدان

المصدر: أبوظبي - رويترز

توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه، رقم قياسي، بعد فوزه 4-1 على العين الإماراتي، صاحب الأرض والضيافة، في المباراة النهائية، أول من امس.

لينفرد ريال مدريد بالرقم القياسي للأندية المتوجة باللقب، بعدما رفع رصيده إلى أربعة ألقاب، حصدها أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، مقابل ثلاثة ألقاب لمنافسه المحلي التقليدي برشلونة، المتوج باللقب أعوام 2009 و2011 و2015.

تتويج

وقال سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، عقب تتويجه بأول ألقابه مع الفريق، نحن سعداء للغاية. هؤلاء اللاعبون يستحقون ذلك، هذا اللقب جاء تتويجاً للفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، هذا إنجاز كبير للنادي واللاعبين والمدربين السابقين. لا يمكن أن ننسى أننا هنا بفضل المدرب زين الدين زيدان. سيكون من الصعب على أي فريق تكرار ما فعله ريال مدريد.

تهنئة

في حين قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين «يجب أن نهنئ ريال مدريد، لأنه استحق الفوز، بعد تقديم مباراة جيدة، ولا يمكن أن ننافسه. هذه رابع مباراة نخوضها في بضعة أيام، وهذا أثر فينا، لكن قدمنا بطولة رائعة. لم يتوقع أحد أن نصل إلى النهائي».