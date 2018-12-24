مودريتش.. ألقاب ونجاحات في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مع اقتراب عام 2018 من النهاية، فإن لوكا مودريتش، سيودع عامه الأبرز والأفضل والأجمل في الملاعب، والذي حقق خلاله العديد من الإنجازات الخالدة، ليكتب أفضل نهاية للعام الحالي، أول من أمس، بإحراز أول هدف له في مباراة نهائية، وأول هدف له في هذا الموسم، كما أنه كان الأول لفريقه في مرمى العين، والذي مهد الطريق بعدها للنادي الملكي في التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان العام الحالي سعيداً على النجم الكرواتي، الذي حقق مع منتخب بلاده إنجازاً كبيراً، بقيادته إلى نهائي كأس العالم في نسخته الأخيرة بروسيا أمام فرنسا، التي نجحت في كسب المباراة 2-4، ولعب لوكا مودريتش دوراً بارزاً ومؤثراً في تألق المنتخب الكرواتي بأدائه المميز، ليحصد بعدها إنجاز الفوز بالكرة الذهبية، عقب اختياره أفضل لاعب في العالم، متفوقاً على أبرز النجوم، مع تتويجه أيضاً بلقب أفضل لاعب في أوروبا، ليضيف إليها إنجاز بطولة العالم للأندية، ليكون اللاعب الوحيد في العالم الذي لعب نهائيي كأس العالم للمنتخبات والأندية معاً.

وعبّر النجم الكرواتي عن سعادته بانتصار فريقه على الزعيم الإماراتي، والفوز بلقب المونديال، موضحاً أن ناديه سعى لنهاية سعيدة لعام 2018، ونجح في ذلك.