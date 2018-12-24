نهيان بن زايد: فخورون بإنجاز العين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقود دولتنا الحبيبة لأعلى مراتب النجاحات والمنجزات الوطنية، وهو الأمر الذي يتحقق في كافة خططنا وفعالياتنا الرياضية التي تزدهر وتزداد ألقاً بصداها العالمي.

وقال سموه: فخورون بإنجاز العين العالمي في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» التي استضافتها الدولة للمرة الرابعة، وما سجله من انتصارات مشرفة لكرة الإمارات والعرب في المحفل العالمي، مضيفاً سموه: إن العين بحصاده وصافة العالم ومقارعته أبطال القارات برهن على مكانته وحضوره القوي.

وأكد من جديد قدرته على تحمل المسؤولية الكبيرة وتمثيل العرب في المونديال خير تمثيل، معرباً عن سروره بالإنجاز الكبير ووقوفه وصيفاً لبطل العالم ريال مدريد، مبيناً سموه أن هذا الإنجاز جاء مواكباً لحصاد الإمارات المتواصل للنجاحات في مختلف الاتجاهات.

تبريكات

وقدم سموه تبريكاته للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة النجاحات التنظيمية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، مؤكداً سموه أن ما شهدته الإمارات والعاصمة أبوظبي ومدينة العين خلال الأيام العشرة الماضية من استقبال لزوار العالم وتفاعل جماهيري كبير في كافة المباريات الثماني التي أقيمت في ستادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد، ما هو إلا تأكيد وترسيخ لمكانة الإمارات كموطن للسلام والتسامح والتقدم في العالم بعد أن غدت أرضها منصة لتلاقي الثقافات والشعوب من مختلف قارات العالم.

وهنأ سموه إدارة نادي ريال مدريد والكادر الفني واللاعبين لفوزهم بلقب البطولة، وقال سموه: نودع عام زايد بنجاحات مذهلة حققتها كأس العالم للأندية على مستوى التفاعل الجماهيري وتألق العين والجوانب التنظيمية المميزة وجهود مارشال الإمارات والتعاون الكبير لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت لنا صورة نموذجية في عكس أبهى صور التلاحم الوطني من أجل تحقيق علامات التفوق التنظيمي للبطولة.

وأضاف: سنستقبل عام التسامح باستضافة كأس آسيا «الإمارات 2018»، لتواصل الإمارات ريادتها بنهجها ذات الرسالة السامية. وتعايش جميع الثقافات على أرضها، مبيناً سموه أن الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبيرة تمثل جسراً للتواصل والتقارب والتلاقي بين شعوب العالم وترسخ رسالة السلام التي تتبناها الإمارات وقيادتها الرشيدة في نهجها الحكيم.

وأشاد سموه بشراكة الإمارات الوثيقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مثنياً سموه على عمل اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي وكافة أعضاء اللجنة وفرق العمل وعموم فرق المتطوعين الذين عكسوا الصور الحقيقية والمشاهد المثالية لشباب ومجتمع الإمارات.