سر حوار كايو مع سولاري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ترك البرازيلي كايو نجم نادي العين العديد من علامات الاستفهام، عندما رفض كشف تفاصيل الحوار، الذي دار بينه وبين سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد عقب مباراة النهائي بدقائق معدودة من داخل أرضية الملعب، كما تحفظ على ما دار بينه وبين فلونتينو بيريز رئيس النادي الملكي من حوار قصير على منصة التتويج الرئيسة، وأمام أعين العالم.

وركز الكثيرون عقب نهاية المباراة على انفراد سولاري باللاعب كايو والحديث معه لمدة 60 ثانية، مع تحليل وتفسير للحوار الذي تم بينهما، لكن الأنظار كانت أكثر تركيزاً على ما دار بين كايو وبيريز، لأنه حدث على المنصة لحظة التتويج في وقت كان الجميع يتابع فيه التتويج.

وقال كايو: إن سولاري وبيريز قدما له التهنئة على ما قدمه في البطولة، وحول تفاصيل الحوار قال مبتسماً: لا شيء آخر!

فيما عبر النجم البرازيلي عن سعادته بالحصول على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة، وقال إنه فخور بهذا النجاح وما قدمه في البطولة، واعتبر كايو أن حصول الزعيم على المركز الثاني في البطولة نجاح يحسب للنادي.