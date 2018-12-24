طحنون بن محمد يشيد بإنجاز البنفسجي

المصدر: العين - وام

أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه نادي العين لكرة القدم في نهائي «بطولة كأس العالم للأندية 2018» ونال خلالها الميدالية الفضية، موجهاً الشكر لجميع القائمين على النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين.

وقال سموه بهذه المناسبة: «إن نادي العين قدم أداء بطولياً وروحاً قتالية عالية خلال البطولة التي توج فيها بالميدالية الفضية وحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة الإماراتية أسعد به قيادة وشعب الإمارات».

وأكد ممثل الحاكم في منطقة العين نجاح وتفوق أبوظبي في كأس العالم للأندية الذي خرج بصورة مشرفة ومتميزة عكست مكانة أبوظبي الرائدة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي تستحق بفضل ما بذلته وتبذله من جهود في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية المختلفة أن تكون «عاصمة الرياضة العالمية».