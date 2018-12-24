خالد عيسى: شكراً لمن وقف مع العين والتحدي طور قدراتي في صد ركلات الجزاء

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبر حارس مرمى العين الدولي العالمي خالد عيسى عن رضاه التام عن الظهور المميز للزعيم في مونديال الأندية بعد أن حل وصيفاً بالمسابقة العالمية البارزة في أكبر إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية، وقال: لقد قمنا بعمل جيد خلال عشرة أيام كانت مميزة بالنسبة لنا، وشكراً من القلب لكل من وقف مع العين وسانده في البطولة ونأمل تحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات العربية خلال الفترة المقبلة سواء كان ذلك على مستوى الأندية أو المنتخبات.

ظهور

ولفت عيسى أنظار العالم وكان حديث وسائل الإعلام الدولية بعد ظهوره المبهر مع الفريق البنفسجي، ليقود الفريق إلى نهائي أكبر مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى الأندية بتصديه المدهش لركلات ترجيحية في مباراة الافتتاح أمام تيم ويلينغتون النيوزيلندي، وكذلك بنصف النهائي أمام ريفر بليت، كما تألق في جميع المباريات التي خاضها الفريق ليساهم بنصيب الأسد في وصول العين إلى نهائي كأس العالم للأندية.

مستوى

وقال خالد عيسى بعد مباراة النهائي أمام ريال مدريد والتي خسرها العين بنتيجة 1-4 لم نظهر بالمستوى الذي كنا عليه في المباريات الثلاث السابقة بالمسابقة ومع ذلك حاولنا خلال المباراة وأضعنا عدداً من الفرص، وكان بالإمكان أفضل مما كان، ولكننا خسرنا أمام فريق كبير هو بطل العالم للأندية وملك كرة القدم، وكان يمكن أن نجاري ريال مدريد لأنه من وجهة نظري فريق ريفر بليت كان أشرس منه في نصف النهائي، ولكن لا أعرف ما الذي حدث بالضبط، وإذا كانت هناك أخطاء فبالطبع سيتم علاجها خلال الفترة المقبلة، وعموماً نشكر الجماهير التي آزرتنا وساندتنا بقوة خلال فترة المونديال ونعد أنصار الزعيم بمتابعة الظهور المشرف خلال الاستحقاقات المقبلة على المستوى المحلي والآسيوي.

العين

عن مدى تأثير النجاح الكبير الذي حققه العين في كأس العالم للأندية بتأهله للنهائي، على منتخبنا الوطني وهو مقبل على نهائيات كأس آسيا، قال خالد عيسى: بإذن الله ستكون الروح القتالية العالية التي ظهر بها لاعبو العين في المسابقة العالمية مضاعفة مع المنتخب، ونحن جميعنا كنا محتاجين للفرح وبحمد الله فرحنا بعد مباراتنا أمام ريفر بليت والتي أهلتنا للنهائي وكنا نأمل أن نسعد أيضاً أمام ريال مدريد ولكن قدر الله وما شاء فعل، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتكاتف في الفترة المقبلة.

تألق لافت

حرس خالد عيسى مرمى العين في 4 مواجهات خلال البطولة بمعدل 420 دقيقة بما في ذلك الأشواط الإضافية خلال مباراتي الافتتاح أمام تيم ويلينغتون النيوزيلندي، ونصف النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني ونجح في التصدي لـ14 تسديدة خطيرة على مرماه كما تصدى لثلاث ركلات ترجيح منها اثنتان أمام تيم ويلينغتون النيوزيلندي، وواحد أمام ريفر بليت، واستقبلت شباكه في المباريات الأربع 9 أهداف منها أربعة أمام ريال مدريد في النهائي.

فخر

عن شعوره بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية ومقابلة ريال مدريد في النهائي، أكد خالد عيسى أن جميع اللاعبين تملكتهم أحاسيس الفخر والإعزاز لأنهم كانوا على الوعد وتحملوا المسؤولية كاملة وكانوا على قدر ثقة الشارع الرياضي بهم كفريق كان يلعب بشعار وطن وأمل أمة، ولذلك فقد احتفلنا بعد المباراة في غرفة الملابس كعائلة واحدة متماسكة.

أبطال

وأضاف: جميع اللاعبين كانوا أبطالاً ورجالاً في الميدان وكل واحد منهم نفذ واجبه على أكمل وجه، ولذلك فالفريق كاملاً كان متألقاً وقدم نفسه للعالم بأفضل صورة، وقد تضاعفت سعادتنا بعد الفرحة الكبيرة لقادتنا الشيوخ والشعب الإماراتي، وسيظل الأمر راسخاً في التاريخ وكل لاعب بالعين فخور بما تحقق، وبالنسبة لي سأظل فخوراً بهذه اللحظة إلى الأبد، وخصوصاً أن المشاركة في مونديال الأندية جاءت متزامنة مع عام زايد وفي شهر ديسمبر الذي شهد اتحاد دولتنا الحبيبة، كما تأتي المشاركة في عام الاحتفال باليوبيـــــــــل الذهبي لنادي العين.

تحدٍ

وعن سر تألقه في صد ركلات الترجيح خلال مباريات المونديال، أوضح خالد عيسى أنه تدرب مع زملائه اللاعبين على طريقتهم الخاصة حيث كانوا يتحدون بعضهم البعض ويتنافسون على جائزة (تلفون محمول) في التصدي لركلات الجزاء وكان غالباً ما يكسب التحدي بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي جعله يعتاد التصدي لركلات الجزاء، وأوضح أنه تأثر كثيراً بالحارسين العالميين إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون.

وعما إذا كان يأمل الاحتراف بأوروبا بعد التألق الكبير مع العين خلال الفترة السابقة، أكد خالد عيسى أن كل لاعب يتطلع للاحتراف هناك وبالنسبة له فالأمر مرهون بموافقة نادي العين فقط.