العنزي إلى جماهير الزعيم: لا تحزنوا

دعا مهند العنزي مدافع العين جماهير ناديه إلى عدم الحزن على ضياع لقب بطولة كأس العالم للأندية، ذاكراً أن وصول فريقه إلى النهائي كان إنجازاً، خاصة أنها أول مشاركة للفريق في الحدث العالمي.

وقال العنزي: كنا نرغب في مواصلة انتصاراتنا، والحصول على البطولة التي يستحقها جمهور الإمارات الذي وقف بجانب الفريق، وتقديراً للدعم الذي وجدناه، لكن لم يحالفنا التوفيق، خسرنا أمام ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، هنالك فارق يجب أن نؤمن به، لذلك علينا أن نفرح للمركز الثاني، وأن نستفيد من التجربة، ونعمل على تكرارها في المرات المقبلة، بعد أن نتوّج مع المنتخب الوطني بلقب آسيا إن شاء الله.

وأكد مدافع الزعيم، أن تجربة المونديال حققت العديد من المكاسب لفريقه، وأكسبت جميع اللاعبين خبرات إضافية لأن المباريات كانت ضد أندية كبيرة وقوية، مشيراً إلى أهمية التركيز الآن على كأس آسيا، ودعم المنتخب الوطني حتى تتواصل النتائج الإيجابية، ويتم تعويض الإمارات باللقب الآسيوي.