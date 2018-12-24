الوحدة يتعاقد مع البلجيكي دانيلو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعاقد نادي الوحدة مع البلجيكي دانيلو سوزا كامبوس «من أصول برازيلية»، قادماً من أنطاليا سبور التركي، في أولى صفقات «العنابي» من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الموجود في أبوظبي، إلى تدريبات الوحدة، عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، بانتظار أن يحدد الهولندي تين كات، المدير الفني، اللاعب الأجنبي الذي يحل دانيلو بديلاً له، وعلم «البيان الرياضي»، أن المفاضلة ستكون بين المغربي مراد باتنا والبرازيلي ليوناردو.

وكان النادي استعاد لاعبه السابق أحمد علي، قادماً من الظفرة، بعقد لمدة 3 سنوات.

ولعب دانيلو « 28عاماً» لفريق ستاندرليج البلجيكي، ولعدة أندية في الدوري الأوكراني، قبل أن ينتقل إلى أنطاليا سبور التركي في 2016.