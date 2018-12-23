زوران: فخور بما حققه رجال العين في مونديال الأندية

أعرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، عن فخره بما حققه رجال وأبطال «الزعيم» في كأس العالم للأندية وحصول الفريق على مركز الوصافة، موجّهاً الشكر للاعبيه على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار البطولة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أهنئ ريال مدريد بالفوز بكأس البطولة في ظل تقديمهم مباراة رائعة في النهائي، ولكني أعتقد أن العين قدّم في النهاية بطولة على مستوى عالٍ، وحققنا العديد من الإيجابيات والدروس المستفادة التي خرج بها الفريق من مشاركته في البطولة».

وشدد على أن العين عانى إرهاق خوض 4 مباريات خلال 10 أيام، موضحاً أنه كان من الصعوبة على الفريق الظهور بطاقته الكاملة لمجاراة ريال مدريد، وجعل مهمته صعبة في النهائي في ظل معاناة اللاعبين الإجهاد.

وأضاف: «بالطبع، على الرغم من الخسارة، فخورون بما حققنا في البطولة بشكل عام، خصوصاً أنه لم يتوقع أحد وصول العين إلى المباراة النهائية، ويجب علينا الاستمتاع بهذه اللحظات، وأن نفخر بما قدّمه الفريق، حصلنا على فرص محققة للتسجيل، خاصة فرصة حسين الشحات في بداية المباراة، ولكن لم يحالفنا التوفيق، أمامنا الآن تحديات جديدة في الفترة المقبلة، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق أهدافنا المستقبلية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، والعودة مرة أخرى للمشاركة في كأس العالم للأندية».

وعمّا إذا كان الفريق يحتاج إلى وقت أطول للاستعداد لريال مدريد في ظل ضغط المباريات، أوضح: «يصعب القول إننا كنا في حاجة إلى الحصول على وقت أطول، فالاستعداد للبطولة كان مختلفاً بالطبع، ومن الصعب اللعب كل 3 أيام في هذا المستوى، ولكنه في النهاية نظام البطولة، ونحن نحترمه».

ونوه زوران بأن الفريق مُطالب بالاستفادة من الدروس التي خرج بها من مشاركته في كأس العالم للأندية، مشدداً على أن العين خرج بالعديد من الإيجابيات من البطولة، وعلى الصعيد الشخصي كمدرب سعيد للغاية بما أظهره اللاعبون من التزام بالتعليمات ومحاولتهم إظهار إمكانياتهم وقدراتهم، وقال: «الأمر كان رائعاً، واللاعبون قدموا إمكانياتهم بشكل جيد أمام العالم في هذا المستوى العالي».

وعن احتمالات انتقالات بعض لاعبي العين إلى أندية أخرى مع قرب انتهاء عقودهم، قال: «هناك بعض الأمور المتعلقة بعقود عدد من اللاعبين مثل كايو الذي قد ينتقل إلى فريق آخر خلال الفترة المقبلة، ولكن على العين الاحتفاظ بكايو، لأنه لاعب ذو قيمة عالية بالنسبة إلى الفريق». وعن انتقال حسين الشحات إلى الأهلي المصري، أضاف: «مع كل احترامي للنادي الأهلي، لا أعتقد أنه لا يستطيع دفع ثمن حسين الشحات».