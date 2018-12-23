سولاري: أشعر بالرضا والسعادة بأول لقب لي مع الريال

أبدى الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بفوز فريقه بكأس العالم للأندية، وتتويجه بأول لقب له مع بطل أوروبا مدرباً عقب شهرين من تولي المهمة.

وقال: «تحقيق البطولة امتياز للفريق ولجميع اللاعبين، بالطبع من الإيجابي أن نحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وريال مدريد يكتب التاريخ، من الصعب مقارنة الإنجازات السابقة بهذا الإنجاز الذي يعد تاريخياً بالنسبة لي».

وأضاف: «أشعر بالرضا التام عما حققته مع الفريق في البطولة، واللاعبون هم من يستحقون الإشادة بالفعل، ريال مدريد اعتاد النجاح وفي أغلب الأحيان كلما تكرر الفوز قد يصعب تحقيقه مرة أخرى ولكن الفريق نجح في ذلك، لعبنا البطولة بكامل تركيزنا وبمنتهى الجدية سواء في نصف النهائي أو النهائي وبالتأكيد نستحق هذا اللقب».

ثناء

وأثنى سولاري على أداء لاعبي العين خلال المباراة النهائية رغم الخسارة، وقال: «في الحقيقة العين قدم أداء رائعاً على مدار البطولة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يلعب بوصفه بطلاً لقارة إلا أنه نجح في تخطي بطل أوقيانوسيا وأفريقيا وفاز على ريفر بليت بطل أميركا الجنوبية ويستحق بالفعل الإشادة، وهنأت اللاعبين عقب المباراة في أرضية الملعب على أدائهم المميز طوال البطولة، وأهنئ العين مرة أخرى على الجهود الكبيرة التي قدمها في مونديال الأندية وأنهم استحقوا التواجد في النهائي».

وشدد سولاري على أنه يفكر حالياً في الحصول على قسط من الراحة خلال فترة الإجازة وبعدها التفكير في الاستحقاقات المقبلة للفريق.

دفعة أكبر

وعما إذا كان الفوز بمونديال الأندية قد يمنح الفريق دفعة أكبر في دوري أبطال أوروبا أوضح: «دوري الأبطال أو حتى الدوري الإسباني هي بطولات أخرى وسنفكر بها بعد العودة إلى إسبانيا، لا يزال أمامنا نحو الشهر على مباراتنا المقبلة في دوري الأبطال، وأتوقع جولة صعبة للغاية، خاصة وأن جميع الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر هم أفضل الفرق في أوروبا».

ورفض سولاري الحديث عما إذا كان ريال مدريد يحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الفريق سيحتفل بلقب كأس العالم للأندية، واللاعبون بذلوا جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. وأشار إلى أن العلاقة بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد جيدة للغاية، لافتاً إلى أن الجميع جاء إلى أبوظبي من أجل الفوز باللقب.