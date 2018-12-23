مارتينيز: «الثالث» أفضل من لاشيء

خاض غونزالو مارتينيز صاحب الهدف الثاني لريفر بليت في مرمى كاشيما إنتلرز الياباني مباراته الأخيرة بقميص ريفر بليت بعدما أعلن الرحيل عن صفوف الفريق الذي يلعب له منذ 2015 في نهاية هذه البطولة.وقال مارتينيز بعد المباراة «أردت أن أنهي مسيرتي مع ريفر بليت بأفضل طريقة ممكنة، أنا ممتن كثيراً للنادي الذي أعطاني كل شيء»، معتبراً أن «الحصول على المركز الثالث أفضل الممكن رغم أننا جئنا من أجل نيل اللقب».

وأعرب مارتينيز عن سعادته برحيل الفريق عن أبوظبي متوجاً بميدالية تسعد الجماهير، مؤكداً أن اللاعبين تمنوا اللعب على النهائي، ولكن الحظ لم يحالفهم بخسارتهم بركلات الترجيح أمام العين في نصف النهائي.

وفاز ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس بأربعة أهداف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد بطل الأرجنتين الميدالية البرونزية.

وهي المشاركة الثانية لريفر بليت بعد الأولى في 2015 حين احتل الوصافة بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في النهائي.

ودفع مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت بثمانية لاعبين جدد لم يبدأ بهم في المباراة أمام العين، فيما لعب كاشيما انتلرز بتشكيلته التي خسرت أمام الريال 1-3.