عبد الله حسن يحذر: منتخب البحرين منضبط تكتيكياً وقوته في الوسط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حذر عبد الله حسن المحاضر بالاتحاد الآسيوي من قوة منتخب البحرين، المنضبط تكتيكياً والمترابط بكل خطوط لعبه، والذي تتمثل قوته في الكثافة العددية للاعبي خط الوسط، بقيادة اللاعب المتميز عبد الله عبده، حيث يعتمد المدرب على طريقة 4- 5- 1، حيث يؤدي لاعبو الوسط أدوارهم الدفاعية بشكل جيد ومن ورائهم حارس مرمى متميز، كما يمتاز الفريق بسرعة الضغط على اللاعب المنافس المستحوذ على الكرة، إضافة إلى جماعية الأداء.

وقال: شاهدت مباراة ودية للمنتخب البحريني أمام سوريا وانتهت بفوز الأخير بهدف، وظهر خلالها المنتخب البحريني بمستوى طيب على الرغم من تعرضه للخسارة، وتأتي أسباب تلك الخسارة بسبب الصعوبة التي يجدها الفريق في إعادة تنظيم الدفاع عند فقدان الكرة، ولذلك فإن مواجهته تتطلب سرعة عالية من لاعبي منتخبنا خاصة في شق التحول الهجومي.

وأشار عبد الله حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لمباراة المنتخب والبحرين في افتتاح كأس آسيا وأن يكون سلاح «الأبيض» اللعب من على الأطراف واستغلال المهارات الفردية للاعبين خاصة في الاختراق، مع ضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات المنتخب البحريني مبكراً، وبالتالي تكون فرصة «الأبيض» كبيرة في تحقيق الفوز.

من جهة أخرى يخوض منتخب البحرين مباراة ودية ثانية مع منتخب لبنان 27 الجاري، يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة ميروسلاف للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل البطولة القارية. وكان منتخب البحرين فاز على طاجيكستان 5 - 0 ودياً أول من أمس سجل الأهداف جمال راشد «هدفين»،محمد الرميحي،وعلي مدنى، سامي الحسيني.