60 %.. منتخبات آسيا قوية

المصدر: دبي - علي شدهان

خلص استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة البيان، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، إلى أن 60 % من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن مستوى منتخبات «آسيا - الإمارات 2019»، سيكون قوياً، مع توقعات باحتفاظ القوى الكروية التقليدية في القارة الصفراء بحظوظها في ترشيحات الفوز باللقب.

وطرحت البيان على قرائها ومتابعيها، من خلال استطلاعها الأسبوعي، سؤالاً محدداً، مفاده «كيف تتوقع مستوى منتخبات آسيا- الإمارات 2019»، فجاءت النسبة الإجمالية بأن 60 % يتوقعون مستوى قوياً، في مقابل 40 % يرون أن المستوى في البطولة سيكون ضعيفاً.

72 %

وفي موقع البيان الإلكتروني، توقع 72% من المصوتين، بأن يكون مستوى منتخبات بطولة أمم آسيا 2019 في الإمارات قوياً، فيما توقع 28 % منهم بأن يكون المستوى ضعيفاً، فيما جاءت النتيجة مناصفة بين متابعي البيان عبر حسابها على موقع «تويتر»، بتوقع 50 % بأن يكون مستوى المنتخبات قوياً، ومثلهم توقعوا المستوى ضعيفاً، بينما توقع 58 % من متابعي الجريدة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بأن يكون مستوى منتخبات «آسيا الإمارات 2019» قوياً، فيما يرى 48 % أن المستوى سيكون ضعيفاً.

إيجابية

وبغض النظر عن النسبة الإجمالية التي أسفر عنها استطلاع البيان الأسبوعي، فإن المؤكد، وبنسبة 100 %، هو أن زخم إنجاز فريق العين الأول لكرة القدم في مونديال الأندية، سيكون حاضراً، ويلقي بظلاله الإيجابية على مسيرة «الأبيض» في بطولة أمم آسيا «الإمارات 2019»، خصوصاً أن عدد من نجوم الزعيم يشكلون أعمدة رئيسة في التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات في العرس القاري الكبير.

وتوقع المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان الأول لكرة القدم، أن يكون مستوى منتخبات «آسيا - الإمارات 2019» قوياً بصورة عامة، مشدداً على أنه «لا يصح ولا ينفع» توقع الضعف في مستوى كبرى بطولات منتخبات القارة الصفراء، معللاً ذلك بـ 5 أسباب، الأول قوة الدوريات.

خصوصاً في الدول التي تعتبر القوى التقليدية في عالم كرة القدم الآسيوية، والثاني وجود نخبة كبيرة من نجوم القارة في أفضل الدوريات بالعالم، والثالث الصراع الكروي «الأزلي» بين غربي وشرقي القارة الصفراء، والرابع الزخم الإعلامي العالي للبطولة، والخامس رغبة اللاعبين في تسويق أسمائهم إلى الدوريات العالمية.

إنجاز

وأعرب الرمادي عن قناعته بأن يُسهم إنجاز العين في مونديال الأندية، في رفع التوقعات بشأن «الأبيض» في البطولة الآسيوية، لافتاً إلى أن تألق الزعيم في بطولة أندية العالم، دليل آخر، ومؤشر قوي جداً على أن المستوى في «آسيا -الإمارات 2019»، سيكون قوياً إلى حد الإثارة، مشيراً إلى أن إنجاز «الزعيم»، سيكون دافعاً مضافاً لمنتخب الإمارات في البطولة الآسيوية.