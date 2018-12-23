سهيل: تقسيمة الأولمبي تؤكد جاهزية خليل وخلفان

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة أن «الأبيض» اجتاز المرحلة الأولى للإعداد في دبي بنجاح كبير، استعداداً لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» وظهر جميع اللاعبين بمستوى فني وبدني متميز، والتزام وانضباط يتواكب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعزيمتهم القوية للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأبدى سعادته بمستوى اللاعبين خلال التدريبات وفي التقسيمة الودية مع المنتخب الأولمبي، تم الاطمئنان على جاهزية أحمد خليل الذي سجل هدفاً في المباراة، وعلى خلفان مبارك الذي غاب الفترة الماضية عن المنتخب بسبب الإصابة، وتأكد جاهزيتهما الكاملة للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية، وهو المكسب الحقيقي.

كما وضح ارتفاع الروح المعنوية للاعبين والرغبة في الظهور المتميز، وقال: الهدف من التقسيمة هو الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى من برنامج الإعداد قبل انطلاقة البطولة.

انضباط

وأكد حسن سهيل ظهور اللاعبين في حالة تركيز عالية وانضباط كبير، إضافة إلى وجود رغبة كبيرة لبذل الجهد خلال التدريبات، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بما يخدم المنتخب في واحدة من أكبر البطولات القارية، وقال: مثل تلك الروح تزيد من تفاؤلي شخصياً وخاصة أنا متواجد في التدريبات بشكل يومي، وأرى مدى انضباط اللاعبين.

وأضاف: تجمع المنتخب يستكمل غداً، بعد أن منح الجهاز راحة للاعبين لمدة يومين بعد اكتمال المرحلة الأولى للتحضيرات التي استمرت طوال الأيام الماضية، ويشارك في التجمع القائمة النهائية للفريق وتضم 23 لاعباً وفقاً للوائح ونظم البطولة، ومن بينهم نجوم فريق العين بعد انتهاء مباراة نهائي كأس العالم للأندية.

مرحلة

وأشار عضو لجنة المنتخبات إلى أن «الأبيض» سيواصل تجمعه للمرحلة الثانية وفق برنامج المعسكر المحلي الأخير، والمقرر من أول يناير المقبل في أبوظبي وحتى موعد انطلاقة البطولة في الخامس من يناير المقبل، حيث يواجه منتخبنا شقيقه البحريني في بداية مبارياته باستاد مدينة زايد الرياضية، ويركز الجهاز الفني على زيادة جرعة اللياقة البدنية مع الاهتمام الواضح بالجوانب التكتيكية للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل بداية البطولة.

تجربة

وأشار سهيل إلى أن ودية الكويت في دبي 28 الجاري ستكون بعناصر البطولة الآسيوية، وتأتي ضمن خطط الجهاز الفني الهادفة إلى تجربة طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مباريات البطولة، ووضع اللمسات الأخيرة عليها بما يضمن ظهور المنتخب بصورة متميزة.

سعادة

وأبدى حسن سهيل سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها العين ببطولة العالم للأندية، واعتبرها حافزاً لـ«الأبيض» في كأس آسيا وقال: قدم لاعبو العين جهداً كبيراً، وأظهروا أن كرة الإمارات تطورت كثيرا وأصبحت رقماً صعباً، ومنحت تلك الروح العالية المنتخب حافزاً معنوياً كبيراً.