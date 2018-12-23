داميان: وقفة في الجزيرة لتصحيح الأخطاء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رغم الفوز أكد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء في مباراته مع الظفرة في كأس الخليج العربي لكرة القدم يجب التوقف عندها، ذاكراً انه راض عن الفوز خاصة انه تحقق في غياب 7 من عناصر الفريق الأساسية المتواجدة مع المنتخب الوطني وقال: عانينا من نقص كبير في صفوف الفريق لكن نجحنا في الفوز، وهو أمر جيد لكنه لايعني غض النظر عن الأخطاء التي صاحبت الأداء، لابد من وقفة لمراجعة كافة السلبيات في المرحلة المقبلة.

وكشف داميان عن وضع برنامج إعدادي لفترة التوقف، مشيراً إلى أداء عدد من المباريات الودية حتى يكون الفريق أكثر جاهزية لبقية مشوار الموسم وقال: تنتظرنا العديد من التحديات التي تتطلب إعداداً جيداً لذلك علينا الاستفادة من التوقف لمراجعة الأخطاء وخوض مباريات قوية تساهم في تطوير مستوى الفريق وتجهيز جميع اللاعبين.

وكان الجزيرة نجح في عبور مضيفه الظفرة بنتيجة 2- صفر في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وينال البطاقة الثالثة عن المجموعة الثالثة وتاهل إلى ربع النهائي الذي يلتقي فيه شباب الأهلي.

حزن

وأبدى الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة حزنه على الخسارة، ومغادرة الفريق كأس الخليج العربي من المرحلة الأولى، مؤكداً أنه كان يأمل الفوز، وقال: خسرنا النتيجة وغادرنا المنافسة لكن حققنا بعض المكاسب مثل مشاركة الشباب مواليد 1997، وراض عن مستوى الحمادي وسهيل وشعيب الحربي الذين برهنوا أنهم يمثلون مستقبل الفريق.

وأكد مدرب الظفرة أهمية إجراء بعض التعديلات في صفوف فريقه، ذاكراً أن الرؤية واضحة وسيرفع تقريره في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة

وكشف رازوفيتش أن الفريق سيدخل في فترة راحة على أن يعود للتدريبات يوم 28 الجاري، ليتدرب في أبوظبي وينتقل بعدها إلى معسكر في دبي.