زاناردي: الفردان يستحق الانضمام إلى «الأبيض»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أشاد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق الكرة بنادي النصر، بأداء حبيب الفردان لاعب الفريق، مشيراً إلى أنه مميز، وكان أفضل اللاعبين في مباراة فريقه والفجيرة في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وقال: يستحق الفردان الوجود ضمن قائمة «الأبيض» الذي يحتاج جهود لاعب بإمكانات الفردان، لكن في النهاية، أنها خيارات المدرب.

وحول الخسارة أمام الفجيرة، أشار إلى أن المباراة كانت ممتعة ومثيرة، لافتاً إلى أن فريقه صنع عدة فرص، فضلاً عن صد القائم لكرتي الفردان في الشوط الثاني ، منوهاً أنه دفع بعدد من اللاعبين صغار السن، وكانوا عند حسن ظنه.

وفي المقابل، وصف التشيكي هاشيك مدرب الفجيرة، فوز فريقه، بأنه فوز معنوي، مشيراً إلى أنه يفكر في إقامة معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة.

وعدد هاشيك المكاسب من فوز فريقه على النصر، ومنها تألق اللاعبين صغار السن، وإظهارهم لإمكاناتهم، والدليل تسجيل خليفة عبد الله هدفاً رائعاً ،ونفى هاشيك الشائعات التي تثار حول الاستغناء عن البرازيلي غبرائيل، وقال:غبرائيل مهم لنا، ويستطيع أن يغير في النتيجة متى ما أتيحت له الفرصة.